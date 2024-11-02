«Енисей» уверенно победил в матче с «Ротором»

В 17-м туре Премьер-лиги встретились середняки «Енисей» и «Ротор».

Первая треть игры прошла без особой опасности. Андрей Окладников чудом не открыл счет, нанося удар головой практически с метра, и попал в голкипера. Почти сразу еще один шанс у Окладникова, который запустил мяч в правую штангу.

Во втором тайме Артур Гилязетдинов, Андрей Мазурин и Александр Ломакин в одной атаке дважды проверили голкипера, в итоге мяч попал в штангу. На 53-й минуте Окладников обокрал защитника в штрафной и мимо голкипер в падении прострелил на свободного Александра Масловского, который поразил пустые ворота, - 1:0. В концовке Кирилл Ушатов запустил мяч в дальнюю крестовину. Перед финальным свистком еще атака «Енисея», и Ломакин метров с семи поразил правый угол ворот.

2:0, «Енисей» уже седьмой, а соперник в одном очке позади.