«Сокол» нанёс «Арсеналу» первое поражение в сезоне

Давно не побеждавшие «Сокол» и «Арсенал» открыли последний тур первого круга Мелбет-Первой лиги.

На 13-й минуте Дмитрий Сасин справа отправил вперёд Данила Полубояринова, тот навесил к воротам, где Артём Максименко ногой сумел переправить мяч в дальний угол - 1:0. У гостей Данил Липовой справа из пределов штрафной площади пробил под перекладину, вратарь парировал, а на добивании никому сыграть не удалось. Алан Цараев слева навесил к воротам, последовала скидка на Максима Турищева, удар которого в упор голкипер отразил.

Второй тайм прошел почти без моментов, несмотря на то, что туляки вместо лидерства могли получить первое поражение в сезоне. На 85-й минуте у хозяев Владлен Бабаев справа прострелил к воротам, где у Романа Ермолина в прыжке удар ногой не получился.

«Арсенал» остается на третьем месте с отставанием в два очка от пары лидеров, «Сокол» делит 13-е место.