«Торпедо» не смогло переиграть «Родину»

16-й тур Мелбет-Первой лиги завершали «Родина» с «Торпедо».

На шестой минуте Александр Юшин слева сместился к центру и с 20 метров точно пробил в дальний угол - 1:0. Еще момент - Равиль запустил мяч в штангу. На 43-й минуте голкипер «Родины» неудачно выбил мяч вперёд, Максим Максимов слева сыграл на перехвате и сделал пас в центр на Нетфуллина, а Равиль с 25 метров низом точно пробил в левый угол - 1:1.

Во втором тайме Юрий отличной передачей слева вывел к воротам Аршака Коряна, удар мимо голкипера, но на линии оказался Митча Крижан, который принял на себя и добивание.

1:1, «Торпедо» делит первое место с «Балтикой», противник - 11-е.