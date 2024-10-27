«Торпедо» не смогло переиграть «Родину»

16-й тур Мелбет-Первой лиги завершали «Родина» с «Торпедо».
На шестой минуте Александр Юшин слева сместился к центру и с 20 метров точно пробил в дальний угол - 1:0. Еще момент - Равиль запустил мяч в штангу. На 43-й минуте голкипер «Родины» неудачно выбил мяч вперёд, Максим Максимов слева сыграл на перехвате и сделал пас в центр на Нетфуллина, а Равиль с 25 метров низом точно пробил в левый угол - 1:1.
Во втором тайме Юрий отличной передачей слева вывел к воротам Аршака Коряна, удар мимо голкипера, но на линии оказался Митча Крижан, который принял на себя и добивание.
1:1, «Торпедо» делит первое место с «Балтикой», противник - 11-е.
Протокол игры
|(1:0) Юшин Александр6'
|43'Нетфуллин Равиль (1:1)
Шакеров Ринат•Мещанинов Артём•Агаев Алан73' (Калмыков Амур (73') •Сокол Артём•Крижан Митча•Клещенко Александр 68'86' (Данилин Максим Алексеевич (86') •Мальцев Руслан•Рейна Йорди•Гордюшенко Астемир86' (Кочиев Хетаг (86') •Кане Мамаду• 45'Юшин Александр73' (Рядно Михаил (73')
Ботнарь Виталий•Роганович Боян• 90'Бородин Сергей Алексеевич•Данилкин Егор•Шевченко Глеб•Коледин Юрий84' (Галкин Владислав (84') •Чурич Марио•Нетфуллин Равиль•Горбунов Игорь64' (Корян Аршак (64') • 90'Манелов Ираклий 45'84' (Червяков Руслан (84') •Максимов Максим65' (Чупаёв Александр (65')
27 октября.
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