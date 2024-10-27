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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» не смогло переиграть «Родину»

27 Октября 2024 • 21:19 Комментировать
Родина Москва
1:1
Торпедо Москва
окончен

16-й тур Мелбет-Первой лиги завершали «Родина» с «Торпедо».

На шестой минуте Александр Юшин слева сместился к центру и с 20 метров точно пробил в  дальний угол - 1:0. Еще момент - Равиль запустил мяч в штангу. На 43-й минуте голкипер «Родины» неудачно выбил мяч вперёд, Максим Максимов слева сыграл на перехвате и сделал пас в центр на Нетфуллина, а Равиль с 25 метров низом точно пробил в левый угол - 1:1.

Во втором тайме Юрий отличной передачей слева вывел к воротам Аршака Коряна, удар мимо голкипера, но на линии оказался Митча Крижан, который принял на себя и добивание.

1:1, «Торпедо» делит первое место с «Балтикой», противник - 11-е.

Протокол игры  
Родина Москва1:1Торпедо Москва
(1:0) Юшин Александр6'  
  43'Нетфуллин Равиль (1:1)
Шакеров РинатМещанинов АртёмАгаев Алан 73' (Калмыков Амур ( 73') Сокол АртёмКрижан МитчаКлещенко Александр  68' 86' (Данилин Максим Алексеевич ( 86') Мальцев РусланРейна ЙордиГордюшенко Астемир 86' (Кочиев Хетаг ( 86') Кане Мамаду  45'Юшин Александр 73' (Рядно Михаил ( 73')
Запасные: Кожедуб СвятославБурлаков МатвейСангаре ДэвидМалыгин Дмитрий
Ботнарь ВиталийРоганович Боян  90'Бородин Сергей АлексеевичДанилкин ЕгорШевченко ГлебКоледин Юрий 84' (Галкин Владислав ( 84') Чурич МариоНетфуллин РавильГорбунов Игорь 64' (Корян Аршак ( 64'  90') Манелов Ираклий  45' 84' (Червяков Руслан ( 84') Максимов Максим 65' (Чупаёв Александр ( 65')
Запасные: Соколов АртёмКузьмичёв ИванБайтуков РусланБабурин ЕгорИваньков Александр IIКостин АндрейОрехов АлександрКамара Мамаду
27 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
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Бесплатная ставка и прогноз на матч Родина – Торпедо Мелбет-Первой лиги – 27 октября 2024
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