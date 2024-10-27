«Нефтехимик» с «Соколом» выдали нескучные нули

«Нефтехимик» с «Соколом» бились за очки в 16-м туре Мелбет-Первой лиги.

Даниил Сагуткин на первых минутах атаковал со средней дистанции, рикошет, но голкипер выручил. Хозяева перехватили мяч у штрафной, проникающий пас на Саида Алиева, который оказался сам перед воротами, но кипер парировал удар. Султан Джамилов стрельнул рядом со штангой.

После перерыва сумбур в штрафной хозяев, Артём Максименко убрал мяч от упавшего голкипера, но толком пробить ему помешали. Еще атака, удар Максименко в упор - накрыл защитник. У Джамилова и Максименко еще по моменту, но мяч летел рядом с каркасом. Джамилов с Алиевым разыграли мяч до верного, а удар пришелся в правую штангу.

0:0 в итоге, «Нефтехимик» делит седьмое место, соперник прервал серию из четырех поражений и находится в очке над зоной вылета.