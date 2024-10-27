«КАМАЗ» остановил удачную серию «Сочи»

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Сочи».

На 18-й минуте Юрий Кириллов в падении передал мяч Максиму Лауку, после хлёсткого дальнего выстрела которого вратарь отбил мяч перед собой, Иван Козлов подоспел на добивание и просто внёс мяч в сетку с нескольких метров - 1:0.

После перерыва на острие Павел Мелёшин, но мяч свалился с ноги, и расстрелять ворота не удалось. Артём Макарчук первый на отскоке в штрафной и с острого угла опасно атаковал, а вратарь смог отразить мяч ногой. Кирилл Заика эффектно послал мяч под планку - парировано. Артур Шишеначев умчался к чужим воротам и в единоборстве с голкипером пробил в него.

В итоге прервалась беспроигрышная серия «Сочи», и команда Роберта Морено, получившего красную карточку перед финальным свистком, упустила шанс ворваться в четверку. «КАМАЗ» делит 12-е место.