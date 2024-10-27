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Мелбет-Первая лига

«КАМАЗ» остановил удачную серию «Сочи»

27 Октября 2024 • 18:59 Комментировать
КАМАЗ
1:0
Сочи

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги «КАМАЗ» играл против «Сочи».

На 18-й минуте Юрий Кириллов в падении передал мяч Максиму Лауку, после хлёсткого дальнего выстрела которого вратарь отбил мяч перед собой, Иван Козлов подоспел на добивание и просто внёс мяч в сетку с нескольких метров - 1:0.

После перерыва на острие Павел Мелёшин, но мяч свалился с ноги, и расстрелять ворота не удалось. Артём Макарчук первый на отскоке в штрафной и с острого угла опасно атаковал, а вратарь смог отразить мяч ногой. Кирилл Заика эффектно послал мяч под планку - парировано. Артур Шишеначев умчался к чужим воротам и в единоборстве с голкипером пробил в него.

В итоге прервалась беспроигрышная серия «Сочи», и команда Роберта Морено, получившего красную карточку перед финальным свистком, упустила шанс ворваться в четверку. «КАМАЗ» делит 12-е место.

Протокол игры  
КАМАЗ1:0Сочи
(1:0) Козлов Иван18'  
Купцов ИльяПочивалин ВалерийАюкин Руслан 82' (Абрамов Артём ( 82'  84') Тананеев ДмитрийСтародуб Дмитрий 84' (Маругин Даниил ( 84') Кириллов Юрий 69' (Дерюгин Александр ( 69') Козлов Иван  17'Горелов ПавелМельников НикитаАпеков Руслан 70' (Абдуллаев Сурхайхан ( 70') Лаук Максим 69' (Караев Давид ( 69')
Запасные: Платон НикитаЗащепкин РоманГюрджан АртёмГращенков РоманАсылов ИльясФартуна БорисПлатон Адриан
Дёгтев АлександрМакарчук АртёмСуслов КириллКожемякин ОлегЗаика КириллКравцов Кирилл  73'Начо СааведраБарт Руслан  51' 58' (Магаль Руслан ( 58') Сафронов Илья 58' (Никитин Кирилл ( 58') Писарский Владимир 70' (Шушеначев Артур ( 70') Мелёшин Павел
Запасные: Чирков МакарЛазарев ВладиславКарабашев НикитаБурмистров НикитаМаслов ПавелЗаболотный НиколайШагиахметов РусланЛитвинов Вячеслав
27 октября.
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Надёжная ставка и прогноз на матч КАМАЗ – Сочи Мелбет-Первой лиги – 27 октября 2024
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