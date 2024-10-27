«Чайка» успешно съездила в гости к «Алании»

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги играли соседи по таблице, «Алания» и «Чайка».

На 14-й минуте Никита Маляров прошел по левому флангу, отдал мяч на Данилу Янова, получил обратный пас пяткой и метров с 18 нанес обводящий удар в дальний угол - 0:1.

Ошибся Алан Багаев около своей штрафной, Александр Хохлачёв накрыл соперника и вывалился на рандеву с голкипером, который в ближнем бою спас свою команду. Батраз Хадарцев вошел в штрафную с левого края, обыгрался с Виктором Нафиковым и метров с десяти нанес точный обводящий удар в дальний верхний угол - 1:1. Почти сразу Владислав Руденко после проникающей передачи партнера ворвался в штрафную с левого края и пробил под перекладину ворот - 1:2.

На 61-й минуте Данил Пелих с правого фланга исполнил подачу в штрафную, а Руденко головой с отскоком от газона поразил дальний угол - 1:3. Еще один провал в обороне «Алании», Янов прокинул мяч мимо защитника и пробивал с угла вратарской, но кипер спас свои ворота. На 90-й минуте Ибрагим Цаллагов подкараулил мяч на линии штрафной и с левой пробил точно в правый нижний угол - 2:3.

«Чайка» выиграл первый матч за пять туров и делит седьмое место, соперник - 13-й.