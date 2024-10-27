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Мелбет-Первая лига

«Чайка» успешно съездила в гости к «Алании»

27 Октября 2024 • 16:59 Комментировать
Алания
2:3
Чайка
окончен

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги играли соседи по таблице, «Алания» и «Чайка».

На 14-й минуте Никита Маляров прошел по левому флангу, отдал мяч на Данилу Янова, получил обратный пас пяткой и метров с 18 нанес обводящий удар в дальний угол - 0:1.

Ошибся Алан Багаев около своей штрафной, Александр Хохлачёв накрыл соперника и вывалился на рандеву с голкипером, который в ближнем бою спас свою команду. Батраз Хадарцев вошел в штрафную с левого края, обыгрался с Виктором Нафиковым и метров с десяти нанес точный обводящий удар в дальний верхний угол - 1:1. Почти сразу Владислав Руденко после проникающей передачи партнера ворвался в штрафную с левого края и пробил под перекладину ворот - 1:2.

На 61-й минуте Данил Пелих с правого фланга исполнил подачу в штрафную, а Руденко головой с отскоком от газона поразил дальний угол - 1:3. Еще один провал в обороне «Алании», Янов прокинул мяч мимо защитника и пробивал с угла вратарской, но кипер спас свои ворота. На 90-й минуте Ибрагим Цаллагов подкараулил мяч на линии штрафной и с левой пробил точно в правый нижний угол - 2:3.

«Чайка» выиграл первый матч за пять туров и делит седьмое место, соперник - 13-й.

Протокол игры  
Алания2:3Чайка
  14'Маляров Никита (0:1)
(1:1) Хадарцев Батраз36'  
  38'Руденко Владислав (1:2)
(2:3) Цаллагов Ибрагим 90' 61'Руденко Владислав (1:3)
Натабашвили Георгий (Тобоев Таймураз ( 78') Татаев АлексейПлиев КонстантинДауров РусланБагаев Алан  28'Ышык МуратЦаллагов ИбрагимНафиков Виктор 46' (Тарба Заур ( 46') Абдоков НуриХугаев Алан 46' (Макаров Сергей ( 46') Хадарцев Батраз
Запасные: Засеев АзаматЧочиев АланШашлов ДанилГурциев БатразГубиев ЭрикЧимези УльямсКокоев Давид 78'
Штепа Михаил  90'Зарыпбеков ЭльдиярИбрагимов КамильПелих Данил  70'Евдокимов АндрейКармаев НикитаУжгин Матвей  64' 65' (Николаев Олег ( 65') Маляров НикитаЯнов Данила 68' (Бамматгереев Муслим ( 68') Руденко ВладиславХохлачёв Александр 70' (Арбузов Ярослав ( 70')
Запасные: Левин МаксимКотов ДмитрийИвашин АндрейКозаченко ОлегНестеров АлександрХоданович АндрейЧерняков Даниил
27 октября.
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Алания Чайка

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Надёжная ставка и прогноз на матч Алания – Чайка Мелбет-Первой лиги – 27 октября 2024
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