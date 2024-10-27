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Мелбет-Первая лига

«Уфа» дожала «Ротор» в концовке

27 Октября 2024 • 14:56 Комментировать
Уфа
2:0
Ротор
окончен

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги застрявшая в зоне лидеров «Уфа» играла против набравшего ход «Ротора». Команды создали не так много моментов, а кульминация удалась.

Роман Пасевич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Ротора» потеряли Андрея Анисимова, который головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. С правого фланга последовала подача на дальний угол вратарской волгоградского клуба, голкипер не очень удачно сыграл на выходе, но всё же не позволил Пасевичу добраться до мяча. Валерий Бочеров перехватил мяч на скорости на половине поля «Ротора», убежал с правой половины поля к левому углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

На последних минутах матча Владислав Ложкин слева ворвался в штрафную и навесил к воротам, где Анисимов головой вколотил мяч в сетку - 1:0. Вскоре Пасевич справа убежал к воротам и отыграл мимо кипера на свободного Ложкина - 2:0.

«Ротор» остается седьмым, а противник - предпоследним.

Протокол игры  
Уфа2:0Ротор
(1:0) Анисимов Андрей86'  
(2:0) Ложкин Владислав90'  
Баклов ОлегТеняев АлександрКутин ДенисКорнюшин ДаниилГуренко Артём  67' 90' (Захаров Глеб ( 90') Карпов ВадимСтоцкий Дмитрий 64' (Ложкин Владислав ( 64') Анисимов АндрейБочеров ВалерийПасевич РоманАгеян Мигран 90' (Исаев Шамиль ( 90')
Запасные: Гыстаров РасулМацхарашвили НикитаГараев ВикторШаваев АлиханОзманов ДавидМуллин КамильЧернов АлексейПерченок Александр
Чагров НикитаСемёнов Андрей ИгоревичПлиев Заурбек  72'Шумских АлексейШвецов МаксимМальцев Михаил  53' 67' (Прищепа Дмитрий ( 67') Плотников НикитаТаликин Дамир 59' (Болотов Евгений ( 59') Тюрин Владислав 77' (Соколов Игорь ( 77') Камлашев Даниил 46' (Морозов Владислав ( 46') Агеев Михаил 46' (Касимов Тимур ( 46')
Запасные: Дудкин КириллШильников ГлебПяткин ИванЗавезён ЮрийЛаврищев ДмитрийЛитвенок Иван
27 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
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