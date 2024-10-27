«Уфа» дожала «Ротор» в концовке

В 16-м туре Мелбет-Первой лиги застрявшая в зоне лидеров «Уфа» играла против набравшего ход «Ротора». Команды создали не так много моментов, а кульминация удалась.

Роман Пасевич с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники «Ротора» потеряли Андрея Анисимова, который головой пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. С правого фланга последовала подача на дальний угол вратарской волгоградского клуба, голкипер не очень удачно сыграл на выходе, но всё же не позволил Пасевичу добраться до мяча. Валерий Бочеров перехватил мяч на скорости на половине поля «Ротора», убежал с правой половины поля к левому углу штрафной площади и пробил в ближний угол ворот, мяч попал в перекладину и ушёл за лицевую линию поля.

На последних минутах матча Владислав Ложкин слева ворвался в штрафную и навесил к воротам, где Анисимов головой вколотил мяч в сетку - 1:0. Вскоре Пасевич справа убежал к воротам и отыграл мимо кипера на свободного Ложкина - 2:0.

«Ротор» остается седьмым, а противник - предпоследним.