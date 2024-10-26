«Балтика» выиграла у «Урала» спор за первое место

Соседи по таблице «Балтика» и «Урал» бились за право возглавить Мелбет-Первую лигу.

На шестой минуте Эрик Бикфалви навязал борьбу сопернику на левом фланге, Андрей Егорычев получил мяч в штрафной, легко качнул защитника и отправил снаряд в дальний угол над плечом вратаря - 0:1. Соперник отыгрался на 40-й минуте - Сергей Пряхин с правого фланга исполнил передачу в штрафную, Виталий Лисакович опередил опекуна и с носка проткнул мяч мимо голкипера - 1:1.

В начале второго тайма Пряхин после скидки Лисаковича ворвался в штрафную гостей и пробил с 14 метров, однако в створ не попал. Пряхин также отметился ударом с линии штрафной в дальний угол, однако вратарь вытащил мяч. На 59-й минуте после навеса с углового с правого фланга кипер гостей не дотянулся до мяча на выходе, а Сергей Варатынов головой направил снаряд в открытый створ - 2:1.

«Балтика» лидирует, соперник идёт четвертым и проигрывает калининградцам четыре очка.