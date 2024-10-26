«Тюмень» неожиданно разгромила «Енисей»

Застрявшая на последнем месте в Мелбет-Первой лиге «Тюмень» в субботу играла с «Енисеем». Встреча получилась событийной и богатой на голы.
В стартовом отрезке удар Максима Храмцова с рикошетом смутил голкипера, пойманного на противоходе, - 1:0. Защитник вскоре оформил дубль ударом головой под перекладину, вратарь едва-едва не парировал. В конце тайма Андрей Мазурин легко ворвался в штрафную и вложил мяч в ногу Дениса Тихонова - 2:1.
В конце игры Ислам Мокаев эффектно оторвался от опекуна и прострелил на гол на Дениса Ткачука - 3:1. Вскоре эта пара обменялась ролями, и Мокаев расстрелял ворота - 4:1.
«Тюмень» все равно последняя, «Енисей» - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Храмцов Максим11'
|(2:0) Храмцов Максим23'
|38'Тихонов Денис (2:1)
|(3:1) Ткачук Денис82'
|(4:1) Мокаев Ислам87'
Гошев Евгений•Калугин Никита•Бем Александр•Петров Михаил•Храмцов Максим• 25'Марьянов Андрей64' (Мокаев Ислам (64') •Кулишев Артём81' (Савинов Андрей (81') •Клёнкин Данил•Коротаев Александр86' (Косарев Кирилл (86') •Кенфак Оливье63' (Ткачук Денис (63') •Карпов Данил81' (Воропаев Артём (81')
Шамов Егор•Эмерсон Иллой-Айет• 45'Тихонов Михаил•Масловский Александр•Цесь Ян•Тихонов Денис75' (Григорьев Даниил (75') •Мазурин Андрей86' (Окладников Андрей (86') •Ломакин Александр86' (Шипунов Тимофей (86') •Ушатов Кирилл•Чуканов Андреа 19'90' (Самойлов Денис (90') •Савельев Максим
26 октября.
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