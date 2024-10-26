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Мелбет-Первая лига

«Тюмень» неожиданно разгромила «Енисей»

26 Октября 2024 • 19:16 Комментировать
Тюмень
4:1
Енисей

Застрявшая на последнем месте в Мелбет-Первой лиге «Тюмень» в субботу играла с «Енисеем». Встреча получилась событийной и богатой на голы.

В стартовом отрезке удар Максима Храмцова с рикошетом смутил голкипера, пойманного на противоходе, - 1:0. Защитник вскоре оформил дубль ударом головой под перекладину, вратарь едва-едва не парировал. В конце тайма Андрей Мазурин легко ворвался в штрафную и вложил мяч в ногу Дениса Тихонова - 2:1.

В конце игры Ислам Мокаев эффектно оторвался от опекуна и прострелил на гол на Дениса Ткачука - 3:1. Вскоре эта пара обменялась ролями, и Мокаев расстрелял ворота - 4:1.

«Тюмень» все равно последняя, «Енисей» - 10-й.

Протокол игры  
Тюмень4:1Енисей
(1:0) Храмцов Максим11'  
(2:0) Храмцов Максим23'  
  38'Тихонов Денис (2:1)
(3:1) Ткачук Денис82'  
(4:1) Мокаев Ислам87'  
Гошев ЕвгенийКалугин НикитаБем АлександрПетров МихаилХрамцов Максим  25'Марьянов Андрей 64' (Мокаев Ислам ( 64') Кулишев Артём 81' (Савинов Андрей ( 81') Клёнкин ДанилКоротаев Александр 86' (Косарев Кирилл ( 86') Кенфак Оливье 63' (Ткачук Денис ( 63') Карпов Данил 81' (Воропаев Артём ( 81')
Запасные: Купцов ДмитрийПоройков СтаниславСухорученко МихаилЭргардт ВячеславПетухов ИльяТалалай Денис
Шамов ЕгорЭмерсон Иллой-Айет  45'Тихонов МихаилМасловский АлександрЦесь ЯнТихонов Денис 75' (Григорьев Даниил ( 75') Мазурин Андрей 86' (Окладников Андрей ( 86') Ломакин Александр 86' (Шипунов Тимофей ( 86') Ушатов КириллЧуканов Андреа  19' 90' (Самойлов Денис ( 90') Савельев Максим
Запасные: Лайкин МаксимАнтипин СтаниславБатырев АмирГилязетдинов АртурРукас Томас
26 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Тюмень Енисей

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Актуальная ставка и прогноз на матч Тюмень – Енисей Мелбет-Первой лиги – 26 октября 2024
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