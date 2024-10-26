«Тюмень» неожиданно разгромила «Енисей»

Застрявшая на последнем месте в Мелбет-Первой лиге «Тюмень» в субботу играла с «Енисеем». Встреча получилась событийной и богатой на голы.

В стартовом отрезке удар Максима Храмцова с рикошетом смутил голкипера, пойманного на противоходе, - 1:0. Защитник вскоре оформил дубль ударом головой под перекладину, вратарь едва-едва не парировал. В конце тайма Андрей Мазурин легко ворвался в штрафную и вложил мяч в ногу Дениса Тихонова - 2:1.

В конце игры Ислам Мокаев эффектно оторвался от опекуна и прострелил на гол на Дениса Ткачука - 3:1. Вскоре эта пара обменялась ролями, и Мокаев расстрелял ворота - 4:1.

«Тюмень» все равно последняя, «Енисей» - 10-й.