«Шинник» помешал «Арсеналу» выйти из серии ничьих

В субботу «Арсенал» мог выйти на первое место, если бы смог прервать серию ничьих в споре с аутсайдерами из «Шинника».

На седьмой минуте Дмитрий Самойлов слева вышел один на один с голкипером после паса Льва Скворцова, но переиграть голкипера не сумел. После прострела слева у Самойлова удар в касание не получился, мяч отскочил к Мухаммаду Султонову, чей удар с 12 метров вратарь отразил. На 32-й минуте после подачи справа Сергей Ткачёв сделал скидку на Максима Турищева, который с линии штрафной площади точно пробил в левый угол ворот - 1:0.

После перерыва моментов было поменьше, а на 88-й минуте Самойлов справа со штрафного навесил к воротам, голкипер на выходе неудачно сыграл кулаками, мяч попал в Попова и залетел в ворота туляков - 1:1.

Пятая ничья подряд у «Арсенала», он идет вторым, «Шинник» делит третью строчку с конца.