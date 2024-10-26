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Мелбет-Первая лига

«Шинник» помешал «Арсеналу» выйти из серии ничьих

26 Октября 2024 • 19:10 Комментировать
Арсенал Тула
1:1
Шинник
окончен

В субботу «Арсенал» мог выйти на первое место, если бы смог прервать серию ничьих в споре с аутсайдерами из «Шинника».

На седьмой минуте Дмитрий Самойлов слева вышел один на один с голкипером после паса Льва Скворцова, но переиграть голкипера не сумел. После прострела слева у Самойлова удар в касание не получился, мяч отскочил к Мухаммаду Султонову, чей удар с 12 метров вратарь отразил. На 32-й минуте после подачи справа Сергей Ткачёв сделал скидку на Максима Турищева, который с линии штрафной площади точно пробил в левый угол ворот - 1:0.

После перерыва моментов было поменьше, а на 88-й минуте Самойлов справа со штрафного навесил к воротам, голкипер на выходе неудачно сыграл кулаками, мяч попал в Попова и залетел в ворота туляков - 1:1.

Пятая ничья подряд у «Арсенала», он идет вторым, «Шинник» делит третью строчку с конца.

Протокол игры  
Арсенал Тула1:1Шинник
(1:0) Турищев Максим32'  
  88'Попов Артём (1:1)
Левашов Михаил (Турищев Максим ( 84') Волков Захар  48' 50' (Печенкин Никита ( 50') Семенчук ДавидБердников АлексейЦараев Алан 75' (Шевченко Евгений ( 75') Кайнов МаксимПопов АртёмТкачёв Сергей 46' (Гелоян Ишхан ( 46') Липовой Данил 75' (Жилкин Григорий ( 75') Лёвин ВладиславРаздорских Никита
Запасные: Коротков Александр АлександровичКашинцев ТимофейДмитриев ОлегБотака-Иобома ЭрвингСугробов ВладимирНикитин Андрей ВладимировичОдейинка Малик 84'
Вамбольт ДенисКосогоров Артемий  45' 80' (Фёдоров Захар ( 80') Скворцов Лев 46' (Малахов Артём ( 46') Джон Джонатан  17'Чёрный Артур 58' (Якушевич Глеб ( 58') Загре Бен АзизКуль РусланСамойлов ДмитрийЗинков Вячеслав 80' (Жамалетдинов Тимур ( 80') Султонов Мухаммад 72' (Шакуро Павел ( 72') Алейников Василий
Запасные: Митров ТимофейСиницын Егор
26 октября.
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Надёжная ставка и прогноз на матч Арсенал Тула – Шинник Мелбет-Первой лиги – 26 октября 2024
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