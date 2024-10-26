«СКА-Хабаровск» забил 6 мячей в ворота «Черноморца»

16-й тур Мелбет-Первой лиги открыли самые открытые команды соревнований, «СКА-Хабаровск» и «Черноморец».
К 19-й минуте хозяева вели с запасом в два гола после 11-метровых. Георгий Гонгадзе сначала уверенно пробил в левый угол ворот, а голкипер не угадал. Вторая попытка - по центру, а вратарь не выручил. В следующей атаке гости отыграли один мяч - Даниил Гурченко слева пробил с рикошетом, голкипер выручил, но мяч отскочил недалеко, и Мераби Уридия добавил - 2:1. В конце тайма Артём Симонян продвинулся вперед и из-за штрафной стрельнул в правый верхний угол - 3:1.
В похожем ключе дальневосточники отличились после перерыва, Камран Алиев сделал счет разгромным. Ближе к концовке поединка Альбек Гонгапшев с правого края штрафной попал в дальний верхний угол ворот - 5:1. После розыгрыша углового мяч оказался у Артёма Быкова у линии вратарской - 6:1. Перед финальным свистком Илья Родионов с пенальти не смог переиграть голкипера.
«СКА-Хабаровск» делит восьмое место, соперник - пятое.
|(1:0) Гонгадзе Георгий11'
|(2:0) Гонгадзе Георгий19'
|21'Уридия Мераби (2:1)
|(3:1) Симонян Артём40'
|(4:1) Алиев Камран52'
|(5:1) Гонгапшев Альбек78'
|(6:1) Быков Артём84'
Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».
Бан пользователя