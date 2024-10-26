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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» забил 6 мячей в ворота «Черноморца»

26 Октября 2024 • 10:58 Комментировать
СКА-Хабаровск
6:1
Черноморец Нв

16-й тур Мелбет-Первой лиги открыли самые открытые команды соревнований, «СКА-Хабаровск» и «Черноморец».

К 19-й минуте хозяева вели с запасом в два гола после 11-метровых. Георгий Гонгадзе сначала уверенно пробил в левый угол ворот, а голкипер не угадал. Вторая попытка - по центру, а вратарь не выручил. В следующей атаке гости отыграли один мяч - Даниил Гурченко слева пробил с рикошетом, голкипер выручил, но мяч отскочил недалеко, и Мераби Уридия добавил - 2:1. В конце тайма Артём Симонян продвинулся вперед и из-за штрафной стрельнул в правый верхний угол - 3:1.

В похожем ключе дальневосточники отличились после перерыва, Камран Алиев сделал счет разгромным. Ближе к концовке поединка Альбек Гонгапшев с правого края штрафной попал в дальний верхний угол ворот - 5:1. После розыгрыша углового мяч оказался у Артёма Быкова у линии вратарской - 6:1. Перед финальным свистком Илья Родионов с пенальти не смог переиграть голкипера.

«СКА-Хабаровск» делит восьмое место, соперник - пятое.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск6:1Черноморец Нв
(1:0) Гонгадзе Георгий11'  
(2:0) Гонгадзе Георгий19'  
  21'Уридия Мераби (2:1)
(3:1) Симонян Артём40'  
(4:1) Алиев Камран52'  
(5:1) Гонгапшев Альбек78'  
(6:1) Быков Артём84'  
Имамов ИсламПоярков НиколайГурбан Глеб  60'Журавлёв ЮрийБыков АртёмМартинес БорхаСимонян Артём 76' (Гонгапшев Альбек ( 76') Гаджимурадов Рамазан 76' (Гаглоев Александр ( 76') Першин Никита  12' 60' (Мирошниченко Никита ( 60') Алиев Камран 76' (Йосипой Мариус ( 76') Гонгадзе Георгий  23' 68' (Шарль ( 68')
Запасные: Халимбеков РустамКутовой МаксимБавин ЮрийСадики НехарКузнецов АлексейБагиев СадыгХашкулов Астемир
Фролкин ДаниилЧеров ВасилийСтежко ВиталийЧичинадзе Анри  9'Фищенко Руслан 61' (Никифоров Никита ( 61'  75') Акбашев РоманИванов Егор 42' (Мусалов Магомед ( 42') Гурченко Даниил 62' (Родионов Илья ( 62'  80') Енин ИванКротов Вячеслав 61' (Антонов Антон ( 61') Уридия Мераби  28' 76' (Эрнандес Тегес ( 76')
Запасные: Кумбурович НиколаРебров ДмитрийБезчаснюк АлександрФомин Денис
26 октября.
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Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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