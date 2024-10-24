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Мелбет-Первая лига

Алдонин оценил шансы «Ротора» вернуться в РПЛ

24 Октября 2024 • 19:22 Комментировать
Уфа
...
Ротор
27.10 13:00

Бывший тренер «Ротора» Евгений Алдонин поделился мнением о шансах волгоградской команды на возвращение в РПЛ.

По мнению специалиста, в этом сезоне у «Ротора» есть все шансы, чтобы вернуться в элитный российский дивизион.

— И болельщики, чувствуя это, приходят на стадион и поддерживают команду. И чем ближе к первому месту, тем больше зрителей будет на трибунах, — приводит слова Алдонина «РБ Спорт».

По итогам 15 сыгранных туров Мелбет-Первой лиги «Ротор» находится на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в своей копилке 22 зачетных балла. Отставание команды Дениса Бояринцева от зоны прямого выхода в РПЛ составляет пять очков.

В ближайшем туре «Ротор» сыграет на выезде с «Уфой». Встреча состоится 27 октября, начало — в 13:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
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Рискованная ставка и прогноз на матч Уфа – Ротор Мелбет-Первой лиги – 27 октября 2024
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