В матче с «Чайкой» «Арсенал» сыграл в пятый раз подряд вничью

В последнем матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги претендующий на лидерство «Арсенал» гостил у «Чайки», застрявшей в середине таблицы.

На 18-й минуте Никита Маляров пробил в стенку, мяч заметался в штрафной площади и отскочил к Владиславу Руденко, а тот протолкнул его в сетку ворот соперника - 1:0. В ответной атаке заброс в штрафную площадь хозяев, Максим Турищев подобрал мяч, касанием себе на ход протолкнул его, а вторым - отправил мяч мимо вышедшего навстречу вратаря - 1:1.

Во втором тайме Турищев развернул двоих, вышел на ударную позицию, пробил с «пыра», но выше ворот, а ведь кипер не смог бы выручить, попади игрок в рамку. На 61-й минуте вошёл в штрафную площадь Руденко, покатил в центр, а Данила Янов в касание в ворота переправил игровой снаряд - 2:1. Прошёл мяч через всю штрафную площадь, достался Ишхану Гелояну, который пробил, уже обработав мяч, но выскочил из ворот голкипер и отразил удар. Заметался мяч по штрафной площади хозяев, отскочил к Турищеву, который с подъёма мощно пробил в верхний угол - 2:2.

«Чайка» делит 10-е место после четвертого матча без побед, соперник - второе из-за пятого ничейного результата подряд.