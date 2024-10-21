В «Родине» высказались о возможном подписании Промеса

Спортивный директор «Родины» Алексей Зинин высказался о возможном приглашении экс-нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

«Промес в «Родине» – на данном этапе это нереалистичная история. Если бы Промес оказался в Первой лиге, это была бы невероятная нелепица», — приводит слова Зинина Metaratings.

По мнению функционера, если Промес и вернется в Россию, то будет играть только за «Спартак».

Напомним, Промес продолжает находиться в ОАЭ в ожидании возможной экстрадиции на родину. Стоит сказать, что в сентябре нидерландец подписал контракт с «Дубай Юнайтед», но до сих пор не смог дебютировать за клуб.