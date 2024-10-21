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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» лидирует после разгрома главного аутсайдера

21 Октября 2024 • 19:04 Комментировать
Тюмень
0:3
Торпедо Москва
окончен

В матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги встретились «Тюмень» с «Торпедо», представители разных полюсов таблицы.

Гости повели в середине первого тайма. Максим Максимов от радиуса штрафной нанес удар, и мяч от ноги защитника полетел в левый угол ворот, а голкипер был пойман на противоходе. В конце тайма набежавший Ираклий Манелов эффектно стрельнул сходу и удвоил перевес.

У хозяев после навеса справа Михаил Петров бил в падении головой и попал в перекладину. И тут же соперник разыграл мяч до верного, и неприкрытый Аршак Корян головой поразил цель - 0:3.

«Торпедо» остается лидером с 29 очками, соперник же на самом дне таблицы.

Протокол игры  
Тюмень0:3Торпедо Москва
  18'Максимов Максим (0:1)
  45'Манелов Ираклий (0:2)
  68'Корян Аршак (0:3)
Гошев ЕвгенийБем АлександрПетров МихаилХрамцов МаксимШавлохов Давид  55'Коротаев Александр 71' (Петухов Илья ( 71') Кулишев Артём 60' (Кенфак Оливье ( 60') Марьянов Андрей  37' 61' (Мокаев Ислам ( 61') Клёнкин Данил 71' (Талалай Денис ( 71') Савинов Андрей 61' (Ткачук Денис ( 61') Карпов Данил
Запасные: Купцов ДмитрийПоройков СтаниславВоропаев АртёмКалугин НикитаЭргардт ВячеславКосарев Кирилл
Ботнарь ВиталийРоганович Боян 84' (Байтуков Руслан ( 84') Бородин Сергей АлексеевичДанилкин ЕгорКоледин ЮрийНетфуллин РавильЧурич МариоМанелов Ираклий 78' (Червяков Руслан ( 78') Горбунов Игорь 63' (Чупаёв Александр ( 63') Галкин Владислав 46' (Камара Мамаду ( 46'  90') Максимов Максим 63' (Корян Аршак ( 63')
Запасные: Соколов АртёмШитов ВиталийКузьмичёв ИванВолков МихаилБабурин ЕгорКостин АндрейОрехов Александр
21 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
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Надёжная ставка и прогноз на матч Тюмень – Торпедо Мелбет-Первой лиги – 21 октября 2024
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