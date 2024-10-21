«Торпедо» лидирует после разгрома главного аутсайдера

В матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги встретились «Тюмень» с «Торпедо», представители разных полюсов таблицы.
Гости повели в середине первого тайма. Максим Максимов от радиуса штрафной нанес удар, и мяч от ноги защитника полетел в левый угол ворот, а голкипер был пойман на противоходе. В конце тайма набежавший Ираклий Манелов эффектно стрельнул сходу и удвоил перевес.
У хозяев после навеса справа Михаил Петров бил в падении головой и попал в перекладину. И тут же соперник разыграл мяч до верного, и неприкрытый Аршак Корян головой поразил цель - 0:3.
«Торпедо» остается лидером с 29 очками, соперник же на самом дне таблицы.
Протокол игры
|18'Максимов Максим (0:1)
|45'Манелов Ираклий (0:2)
|68'Корян Аршак (0:3)
Гошев Евгений•Бем Александр•Петров Михаил•Храмцов Максим•Шавлохов Давид• 55'Коротаев Александр71' (Петухов Илья (71') •Кулишев Артём60' (Кенфак Оливье (60') •Марьянов Андрей 37'61' (Мокаев Ислам (61') •Клёнкин Данил71' (Талалай Денис (71') •Савинов Андрей61' (Ткачук Денис (61') •Карпов Данил
Ботнарь Виталий•Роганович Боян84' (Байтуков Руслан (84') •Бородин Сергей Алексеевич•Данилкин Егор•Коледин Юрий•Нетфуллин Равиль•Чурич Марио•Манелов Ираклий78' (Червяков Руслан (78') •Горбунов Игорь63' (Чупаёв Александр (63') •Галкин Владислав46' (Камара Мамаду (46') • 90'Максимов Максим63' (Корян Аршак (63')
21 октября.
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