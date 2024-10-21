«Торпедо» лидирует после разгрома главного аутсайдера

В матче 15-го тура Мелбет-Первой лиги встретились «Тюмень» с «Торпедо», представители разных полюсов таблицы.

Гости повели в середине первого тайма. Максим Максимов от радиуса штрафной нанес удар, и мяч от ноги защитника полетел в левый угол ворот, а голкипер был пойман на противоходе. В конце тайма набежавший Ираклий Манелов эффектно стрельнул сходу и удвоил перевес.

У хозяев после навеса справа Михаил Петров бил в падении головой и попал в перекладину. И тут же соперник разыграл мяч до верного, и неприкрытый Аршак Корян головой поразил цель - 0:3.

«Торпедо» остается лидером с 29 очками, соперник же на самом дне таблицы.