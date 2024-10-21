Капитан «Сибири» сломал челюсть одноклубнику - пострадавший в тяжёлом состоянии

В стане футбольного клуба «Сибирь» произошел громкий скандал. Капитан команды Сергей Нарылков подрался с одноклубником Константином Поповым, об этом сообщается в телеграм-канале «Мутко против».

По данным источника, в результате драки 36-летний капитан словам челюсть 22-летнему партнеру по команде. Драка произошла в клубной раздевалке. Как рассказывает близкое окружение Попова, футболист был госпитализирован. Игрок перенес хирургическое вмешательство и находится в тяжелом состоянии.