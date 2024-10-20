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Мелбет-Первая лига

«Балтика» легко победила в игре с «Шинником»

20 Октября 2024 • 16:58 Комментировать
Шинник
1:3
Балтика

В 15-м туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» из зоны вылета принимал «Балтику», которая рвалась в лидеры. Калининградцы быстро предрешили судьбу матча, дважды забив к 11-й минуте.

Юрий Ковалёв справа ворвался в штрафную и прицельно навесил на голову Виталию Лисаковичу - 0:1. Вскоре 11-метровый, и Лисакович поразил правый угол ворот, а голкипер не угадал - 0:2. Амир Мохаммад в прессинге отобрал мяч и сыграл к штрафной на Илью Петрова, который сходу попал в дальний угол ворот - 0:3.

Только после перерыва соперник смог реализовать свой момент - Джонатан Джон слева навесил в район дальней штанги, и Артемий Косогоров забил гол престижа.

«Шинник» идет третьим с конца, «Балтика» возглавляет таблицу.

 

Протокол игры  
Шинник1:3Балтика
  6'Лисакович Виталий (0:1)
  11'Лисакович Виталий (0:2)
  34'Петров Илья (0:3)
(1:3) Косогоров Артемий61'  
Айдаров СергейКосогоров АртемийЗагре Бен АзизЧёрный АртурШакуро Павел 38' (Джон Джонатан ( 38') Малахов Артём 65' (Султонов Мухаммад ( 65'  90') Алейников ВасилийКуль РусланСухомлинов Данила  10' 27' (Зинков Вячеслав ( 27') Самойлов Дмитрий 65' (Скворцов Лев ( 65') Жамалетдинов Тимур 39' (Фёдоров Захар ( 39')
Запасные: Вамбольт ДенисКузьминых НиколайКалинин ГлебМитров ТимофейСиницын ЕгорЯкушевич Глеб
Бориско МаксимВаратынов Сергей  90'Осипов АлександрМохаммад Амир 84' (Маляров Кирилл ( 84') Ковалёв ЮрийТерентьев ДенисМендель АндрейПряхин СергейПетров Илья 63' (Зазвонкин Иван ( 63') Лисакович Виталий 58' (Фернандес Алекс II ( 58') Эльдарушев Абу-Саид
Запасные: Бозов НикитаСвинов ИльяГлушков Никита АндреевичАванесян ТигранТитков НиколайБегун ДмитрийКалачёв ИльяЛюбаков ЕгорСтефанович Илья
20 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Балтика

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20:45
Актуальная ставка и прогноз на матч Шинник – Балтика Мелбет-Первой лиги – 20 октября 2024
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