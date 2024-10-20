«Балтика» легко победила в игре с «Шинником»

В 15-м туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» из зоны вылета принимал «Балтику», которая рвалась в лидеры. Калининградцы быстро предрешили судьбу матча, дважды забив к 11-й минуте.
Юрий Ковалёв справа ворвался в штрафную и прицельно навесил на голову Виталию Лисаковичу - 0:1. Вскоре 11-метровый, и Лисакович поразил правый угол ворот, а голкипер не угадал - 0:2. Амир Мохаммад в прессинге отобрал мяч и сыграл к штрафной на Илью Петрова, который сходу попал в дальний угол ворот - 0:3.
Только после перерыва соперник смог реализовать свой момент - Джонатан Джон слева навесил в район дальней штанги, и Артемий Косогоров забил гол престижа.
«Шинник» идет третьим с конца, «Балтика» возглавляет таблицу.
Протокол игры
|6'Лисакович Виталий (0:1)
|11'Лисакович Виталий (0:2)
|34'Петров Илья (0:3)
|(1:3) Косогоров Артемий61'
Айдаров Сергей•Косогоров Артемий•Загре Бен Азиз•Чёрный Артур•Шакуро Павел38' (Джон Джонатан (38') •Малахов Артём65' (Султонов Мухаммад (65') • 90'Алейников Василий•Куль Руслан•Сухомлинов Данила 10'27' (Зинков Вячеслав (27') •Самойлов Дмитрий65' (Скворцов Лев (65') •Жамалетдинов Тимур39' (Фёдоров Захар (39')
Бориско Максим•Варатынов Сергей• 90'Осипов Александр•Мохаммад Амир84' (Маляров Кирилл (84') •Ковалёв Юрий•Терентьев Денис•Мендель Андрей•Пряхин Сергей•Петров Илья63' (Зазвонкин Иван (63') •Лисакович Виталий58' (Фернандес Алекс II (58') •Эльдарушев Абу-Саид
20 октября.
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