«Балтика» легко победила в игре с «Шинником»

В 15-м туре Мелбет-Первой лиги «Шинник» из зоны вылета принимал «Балтику», которая рвалась в лидеры. Калининградцы быстро предрешили судьбу матча, дважды забив к 11-й минуте.

Юрий Ковалёв справа ворвался в штрафную и прицельно навесил на голову Виталию Лисаковичу - 0:1. Вскоре 11-метровый, и Лисакович поразил правый угол ворот, а голкипер не угадал - 0:2. Амир Мохаммад в прессинге отобрал мяч и сыграл к штрафной на Илью Петрова, который сходу попал в дальний угол ворот - 0:3.

Только после перерыва соперник смог реализовать свой момент - Джонатан Джон слева навесил в район дальней штанги, и Артемий Косогоров забил гол престижа.

«Шинник» идет третьим с конца, «Балтика» возглавляет таблицу.