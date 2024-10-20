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Мелбет-Первая лига

«Алания» продлила серию поражений «Сокола»

20 Октября 2024 • 14:25 Комментировать
Сокол
0:1
Алания
окончен

Успешно стартовавший «Сокол» продолжает проигрывать в последних турах Мелбет-Первой лиги и в воскресенье уступил «Алании».

Первые моменты начали возникать в конце первого тайма. Алексей Татаев дважды подряд бил из-за штрафной, а голкипер каждый раз переводил мяч за лицевую. На 44-й минуте от линии штрафной Батраз Хадарцев поразил ближний угол - 0:1.

Артём Максименко с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел защитника «Алании» и с рикошетом полетел в левый угол ворот, голкипер среагировал и спас свою команду в прыжке. Хадарцев от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Ибрагим Цаллагов с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Роман Ермолин из-за пределов штрафной площади с отскоком от газона пробил в ближний угол ворот, кипер сложился и отбил мяч в сторону от своих владений.

0:1 в итоге, «Алания» рванула на 13-е место, а соперника от зоны вылета отделяет всего одно очко.

Протокол игры  
Сокол0:1Алания
  44'Хадарцев Батраз (0:1)
Косаревский ПётрМолодцов АртёмЮзепчук РоманЗабелин ПавелИванов Дмитрий IIIЧуриков ИванСасин Дмитрий 69' (Ермолин Роман ( 69') Полубояринов Данил 74' (Саадуев Шамиль ( 74') Чобанов Руслан 59' (Бабаев Владлен ( 59') Шпитальный Владислав  27' 46' (Гуз Александр ( 46') Самко Владислав 46' (Максименко Артём ( 46')
Запасные: Мокшин ИванСиняк АнтонКрайков ТимурДудиев АсланКапленко НикитаКарпицкий Егор
Солдатенко РостиславПлиев КонстантинБагаев АланМоскаленчик ИльяБутаев АллонТатаев АлексейХугаев Алан 79' (Макаров Сергей ( 79') Нафиков Виктор 79' (Тарба Заур ( 79') Абдоков НуриЦаллагов ИбрагимХадарцев Батраз 73' (Гаглоев Тарас ( 73')
Запасные: Засеев АзаматТобоев ТаймуразДауров РусланКокоев ДавидЫшык МуратГубиев ЭрикНатабашвили Георгий
20 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
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Рискованная ставка и прогноз на матч Сокол – Алания Мелбет-Первой лиги – 20 октября 2024
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