«Алания» продлила серию поражений «Сокола»

Успешно стартовавший «Сокол» продолжает проигрывать в последних турах Мелбет-Первой лиги и в воскресенье уступил «Алании».

Первые моменты начали возникать в конце первого тайма. Алексей Татаев дважды подряд бил из-за штрафной, а голкипер каждый раз переводил мяч за лицевую. На 44-й минуте от линии штрафной Батраз Хадарцев поразил ближний угол - 0:1.

Артём Максименко с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч задел защитника «Алании» и с рикошетом полетел в левый угол ворот, голкипер среагировал и спас свою команду в прыжке. Хадарцев от линии штрафной площади пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Ибрагим Цаллагов с дальней дистанции пробил в правый угол ворот, мяч пролетел над перекладиной. Роман Ермолин из-за пределов штрафной площади с отскоком от газона пробил в ближний угол ворот, кипер сложился и отбил мяч в сторону от своих владений.

0:1 в итоге, «Алания» рванула на 13-е место, а соперника от зоны вылета отделяет всего одно очко.