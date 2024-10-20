«Енисей» вырвал победу над «Уфой»

В одном из воскресных матчей пятнадцатого тура Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «Уфу». Казалось, что игра завершится без забитых голов, и команды поделят очки, но в компенсированное ко второму тайму время игрокам «Енисея» удалось организовать гол – отличился Андрей Окладников. В итоге 1:0, победа хозяев.
«Енисей» в пятнадцати прошедших матчах первенства смог набрать 20 очков. С таким уловом команда сейчас занимает девятое место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. «Уфа», в свою очередь, имеет 11 баллов и располагается на семнадцатой, на предпоследней строчке.
Протокол игры
|(1:0) Окладников Андрей90'
Шамов Егор•Цесь Ян•Эмерсон Иллой-Айет•Гилязетдинов Артур 90' (Надольский Александр ( 90' ) •Тихонов Михаил•Ломакин Александр•Чуканов Андреа•Тихонов Денис•Ушатов Кирилл•Мазурин Андрей 81' (Шипунов Тимофей ( 81' ) •Савельев Максим 81' (Окладников Андрей ( 81' 90')
Баклов Олег•Карпов Вадим 84' •Теняев Александр•Гуренко Артём 88' (Муллин Камиль ( 88' ) •Корнюшин Даниил 61' •Кутин Денис 90' •Анисимов Андрей•Бочеров Валерий•Пасевич Роман 82' (Гараев Виктор ( 82' ) •Стоцкий Дмитрий•Агеян Мигран 88' (Исаев Шамиль ( 88' )
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