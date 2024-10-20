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Мелбет-Первая лига

«Енисей» вырвал победу над «Уфой»

20 Октября 2024 • 12:13 Комментировать
Енисей
1:0
Уфа

В одном из воскресных матчей пятнадцатого тура Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «Уфу». Казалось, что игра завершится без забитых голов, и команды поделят очки, но в компенсированное ко второму тайму время игрокам «Енисея» удалось организовать гол – отличился Андрей Окладников. В итоге 1:0, победа хозяев. 

«Енисей» в пятнадцати прошедших матчах первенства смог набрать 20 очков. С таким уловом команда сейчас занимает девятое место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. «Уфа», в свою очередь, имеет 11 баллов и располагается на семнадцатой, на предпоследней строчке.

Протокол игры  
Енисей1:0Уфа
(1:0) Окладников Андрей90'  
Шамов ЕгорЦесь ЯнЭмерсон Иллой-АйетГилязетдинов Артур   90' (Надольский Александр (   90' ) Тихонов МихаилЛомакин АлександрЧуканов АндреаТихонов ДенисУшатов КириллМазурин Андрей   81' (Шипунов Тимофей (   81' ) Савельев Максим   81' (Окладников Андрей (   81'   90')
Запасные: Лайкин МаксимАнтипин СтаниславГригорьев ДаниилСамойлов ДенисКанаплин АлександрРукас АндрюсБатырев АмирРукас ТомасМолтенинов Илья
Баклов ОлегКарпов Вадим   84' Теняев АлександрГуренко Артём   88' (Муллин Камиль (   88' ) Корнюшин Даниил   61' Кутин Денис   90' Анисимов АндрейБочеров ВалерийПасевич Роман   82' (Гараев Виктор (   82' ) Стоцкий ДмитрийАгеян Мигран   88' (Исаев Шамиль (   88' )
Запасные: Захаров ГлебГыстаров РасулМацхарашвили НикитаШаваев АлиханЧернов Алексей
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Надёжная ставка и прогноз на матч Енисей – Уфа Мелбет-Первой лиги – 20 октября 2024
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12:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
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