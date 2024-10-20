«Енисей» вырвал победу над «Уфой»

В одном из воскресных матчей пятнадцатого тура Мелбет-Первой лиги «Енисей» принимал «Уфу». Казалось, что игра завершится без забитых голов, и команды поделят очки, но в компенсированное ко второму тайму время игрокам «Енисея» удалось организовать гол – отличился Андрей Окладников. В итоге 1:0, победа хозяев.

«Енисей» в пятнадцати прошедших матчах первенства смог набрать 20 очков. С таким уловом команда сейчас занимает девятое место в турнирной таблице второго по рангу футбольного дивизиона России. «Уфа», в свою очередь, имеет 11 баллов и располагается на семнадцатой, на предпоследней строчке.