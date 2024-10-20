«СКА-Хабаровск» и «Урал» забили по три гола в весёлом матче

В рамках пятнадцатого тура Мелбет-Первой лиги играли «СКА-Хабаровск» и «Урал». Матч получился весёлым – на первой минуте гости повели, но уже на восьмой минуте хозяева вели 2:1. В дальнейшем зрители увидели ещё три забитых мяча. Итоговый счёт – 3:3. «СКА-Хабаровск» и «Урал» поделили очки.

«Урал» с 26 очками на текущую минуту занимает первое место в турнирной таблице второго по рангу российского дивизиона. При этом сразу несколько команд могут обойти «шмелей» по итогам тура. «СКА-Хабаровск», в свою очередь, имеет 18 зачётных баллов и располагается на одиннадцатой позиции в табели о рангах.