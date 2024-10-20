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Мелбет-Первая лига

«СКА-Хабаровск» и «Урал» забили по три гола в весёлом матче

20 Октября 2024 • 12:07 Комментировать
СКА-Хабаровск
3:3
Урал

В рамках пятнадцатого тура Мелбет-Первой лиги играли «СКА-Хабаровск» и «Урал». Матч получился весёлым – на первой минуте гости повели, но уже на восьмой минуте хозяева вели 2:1. В дальнейшем зрители увидели ещё три забитых мяча. Итоговый счёт – 3:3. «СКА-Хабаровск» и «Урал» поделили очки.

«Урал» с 26 очками на текущую минуту занимает первое место в турнирной таблице второго по рангу российского дивизиона. При этом сразу несколько команд могут обойти «шмелей» по итогам тура. «СКА-Хабаровск», в свою очередь, имеет 18 зачётных баллов и располагается на одиннадцатой позиции в табели о рангах.  

Протокол игры  
СКА-Хабаровск3:3Урал
  1'Аюпов Тимур (0:1)
(1:1) Емельянов Роман5'  
(2:1) Алиев Камран9'  
  31'Аюпов Тимур (2:2)
  52'Секулич Мартин (2:3)
(3:3) Поярков Николай56'  
Имамов ИсламЖуравлёв Юрий   90' Покидышев НиколайПоярков НиколайАлиев Камран   74' (Гонгадзе Георгий (   74' ) Першин Никита   89'   90' (Мирошниченко Никита (   90' ) Гаджимурадов Рамазан   74' (Гаглоев Александр (   74' ) Симонян АртёмЕмельянов Роман   23' (Мартинес Борха (   23' ) Быков АртёмГонгапшев Альбек   46' (Шарль (   46' )
Запасные: Халимбеков РустамКутовой МаксимБавин ЮрийГурбан ГлебКузнецов АлексейБагиев СадыгХашкулов Астемир
Мамин АлексейМаргасов Тимофей   84' (Бевеев Мингиян (   84' ) Бегич СильвиеГогличидзе ЛеоФилипенко ЕгорМосин Егор   77' (Эрик Бикфалви (   77' ) Юсупов Артур   37'   67' (Чудин Иван (   67' ) Егорычев АндрейАюпов Тимур   72' Сунгатулин Фаниль   66' (Порохов Илья (   66' ) Секулич Мартин   77' (Ишков Илья (   77' )
Запасные: Итало VIАрапов ДмитрийМалькевич ВладиславБардачёв МатвейМамин АртёмМорозов НикитаЖелезнов Юрий
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Евро-Футбол.Ру,
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