«СКА-Хабаровск» и «Урал» забили по три гола в весёлом матче

В рамках пятнадцатого тура Мелбет-Первой лиги играли «СКА-Хабаровск» и «Урал». Матч получился весёлым – на первой минуте гости повели, но уже на восьмой минуте хозяева вели 2:1. В дальнейшем зрители увидели ещё три забитых мяча. Итоговый счёт – 3:3. «СКА-Хабаровск» и «Урал» поделили очки.
«Урал» с 26 очками на текущую минуту занимает первое место в турнирной таблице второго по рангу российского дивизиона. При этом сразу несколько команд могут обойти «шмелей» по итогам тура. «СКА-Хабаровск», в свою очередь, имеет 18 зачётных баллов и располагается на одиннадцатой позиции в табели о рангах.
Протокол игры
|1'Аюпов Тимур (0:1)
|(1:1) Емельянов Роман5'
|(2:1) Алиев Камран9'
|31'Аюпов Тимур (2:2)
|52'Секулич Мартин (2:3)
|(3:3) Поярков Николай56'
Имамов Ислам•Журавлёв Юрий 90' •Покидышев Николай•Поярков Николай•Алиев Камран 74' (Гонгадзе Георгий ( 74' ) •Першин Никита 89' 90' (Мирошниченко Никита ( 90' ) •Гаджимурадов Рамазан 74' (Гаглоев Александр ( 74' ) •Симонян Артём•Емельянов Роман 23' (Мартинес Борха ( 23' ) •Быков Артём•Гонгапшев Альбек 46' (Шарль ( 46' )
Мамин Алексей•Маргасов Тимофей 84' (Бевеев Мингиян ( 84' ) •Бегич Сильвие•Гогличидзе Лео•Филипенко Егор•Мосин Егор 77' (Эрик Бикфалви ( 77' ) •Юсупов Артур 37' 67' (Чудин Иван ( 67' ) •Егорычев Андрей•Аюпов Тимур 72' •Сунгатулин Фаниль 66' (Порохов Илья ( 66' ) •Секулич Мартин 77' (Ишков Илья ( 77' )
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