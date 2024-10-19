«Черноморец» с «Нефтехимиком» не порадовали голами

Набравшие хорошую форму «Черноморец» и «Нефтехимик» играли в 15-м туре Мелбет-Первой лиги. Команды долго «запрягали» и ближе к концу игры начали всё активнее создавать моменты.

Главный момент первого тайма - удар Романа Акбашева со средней дистанции рядом с ближней штангой.

В первой атаке после перерыва навес, и Мераби Уридия в падении головой бил в противоход вратарю - промах. Проникающий пас Султана Джамилова на Рашида Магомедова, и голкипер парировал удар в упор. Максим Петров коварно атаковал метров с 20, и голкипер справился с трудом.

Нули на табло так и остались. «Черноморец» делит четвертое место, противник - восьмой.