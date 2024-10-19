«Черноморец» с «Нефтехимиком» не порадовали голами

Набравшие хорошую форму «Черноморец» и «Нефтехимик» играли в 15-м туре Мелбет-Первой лиги. Команды долго «запрягали» и ближе к концу игры начали всё активнее создавать моменты.
Главный момент первого тайма - удар Романа Акбашева со средней дистанции рядом с ближней штангой.
В первой атаке после перерыва навес, и Мераби Уридия в падении головой бил в противоход вратарю - промах. Проникающий пас Султана Джамилова на Рашида Магомедова, и голкипер парировал удар в упор. Максим Петров коварно атаковал метров с 20, и голкипер справился с трудом.
Нули на табло так и остались. «Черноморец» делит четвертое место, противник - восьмой.
Протокол игры
Фролкин Даниил•Стежко Виталий•Мусалов Магомед90' (Кротов Вячеслав (90') •Черов Василий• 14'Ланин Олег77' (Родионов Илья (77') •Гурченко Даниил90' (Чичинадзе Анри (90') •Акбашев Роман•Иванов Егор•Фищенко Руслан•Енин Иван•Уридия Мераби
Янович Никита•Шоркин Максим46' (Магомедов Рашид (46') •Валиахметов Эдуард•Ситдиков Марат•Кахидзе Александр• 23'Толстопятов Николай•Морозов Кирилл•Джамилов Султан•Петров Максим Вячеславович79' (Голыбин Ренат (79') •Емельянов Данила•Алиев Саид 21'46' (Сагуткин Даниил (46')
19 октября.
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