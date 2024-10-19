«Ротор» вырвал победу в матче с «КАМАЗом»

«Ротор» и «КАМАЗ» держали болельщиков в напряжении до конца игры 15-го тура Мелбет-Первой лиги.
В первом тайме Никита Мельнииков без помех бил головой по воротам хозяев после корнера и чуть не попал. Ответ противника был красивым, пропущен мяч на Владислава Тюрина, который проник в штрафную и не попал в правый угол.
После перерыва в контратаке Дмитрий Стародуб не пробил кипера, а Роман Защепкин головой направил мяч на сетку ворот. А вот на 87-й минуте был забит единственный гол - Илья Кухарчук после второго подряд корнера головой сыграл к ленточке, где Дмитрий Лаврищев в упор вонзил мяч в сетку.
1:0, «Ротор» уже седьмой, противник - 13-й.
Протокол игры
|(1:0) Лаврищев Дмитрий87'
Чагров Никита•Семёнов Андрей Игоревич•Шумских Алексей•Плиев Заурбек•Швецов Максим•Мальцев Михаил65' (Камлашев Даниил (65') •Касимов Тимур46' (Болотов Евгений (46') •Тюрин Владислав•Таликин Дамир64' (Кухарчук Илья (64') •Плотников Никита71' (Пяткин Иван (71') •Морозов Владислав77' (Лаврищев Дмитрий (77')
Купцов Илья•Почивалин Валерий•Стародуб Дмитрий78' (Аюкин Руслан (78') •Суханов Артём Романович83' (Лаук Максим (83') • 90'Тананеев Дмитрий•Дерюгин Александр•Абдуллаев Сурхайхан69' (Караев Давид (69') •Горелов Павел• 77'Защепкин Роман69' (Апеков Руслан (69') •Платон Никита69' (Кириллов Юрий (69') •Мельников Никита
19 октября.
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