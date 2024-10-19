«Ротор» вырвал победу в матче с «КАМАЗом»

«Ротор» и «КАМАЗ» держали болельщиков в напряжении до конца игры 15-го тура Мелбет-Первой лиги.

В первом тайме Никита Мельнииков без помех бил головой по воротам хозяев после корнера и чуть не попал. Ответ противника был красивым, пропущен мяч на Владислава Тюрина, который проник в штрафную и не попал в правый угол.

После перерыва в контратаке Дмитрий Стародуб не пробил кипера, а Роман Защепкин головой направил мяч на сетку ворот. А вот на 87-й минуте был забит единственный гол - Илья Кухарчук после второго подряд корнера головой сыграл к ленточке, где Дмитрий Лаврищев в упор вонзил мяч в сетку.

1:0, «Ротор» уже седьмой, противник - 13-й.