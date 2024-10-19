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Мелбет-Первая лига

«Сочи» с минимальным перевесом переиграл «Родину»

19 Октября 2024 • 19:07 Комментировать
Сочи
1:0
Родина Москва
окончен

В Сочи завершился матч 15-го тура Мелбет-Первой лиги между местной командой и «Родиной». В дебюте Владимир Писарский пробил в голкипера с левого края штрафной, а ведь мог сыграть на свободного Павла Мелёшина. Голкипер гостей подари мяч Мартину Крамаричу, который с 25 метров расстреливал ворота и попал в штангу, а Руслан Барт на добивании минимально неточен. На 39-й минуте Олег Кожемякин точно сыграл на Крамарича, который на сей раз пробил так, как надо, - 1:0.

Во втором тайме лучший момент был у Мелёшина, который со средней дистанции чуть-чуть ошибся по высоте.

«Сочи» делит четвертое место, противник - девятый.

Протокол игры  
Сочи1:0Родина Москва
(1:0) Крамарич Мартин39'  
Дёгтев АлександрСуслов КириллМакарчук АртёмКожемякин ОлегЗаика Кирилл 74' (Маслов Павел ( 74') Крамарич Мартин  77' 84' (Литвинов Вячеслав ( 84') Кравцов КириллНачо СааведраБарт Руслан 65' (Чирков Макар ( 65') Писарский Владимир 83' (Шушеначев Артур ( 83') Мелёшин Павел 74' (Макаров Анатолий ( 74')
Запасные: Лазарев ВладиславКарабашев НикитаБурмистров НикитаМагаль РусланШагиахметов РусланНикитин КириллСафронов Илья
Шакеров РинатКочиев ХетагКрижан МитчаАгаев Алан  4' 84' (Данилин Максим Алексеевич ( 84') Сокол Артём 67' (Кожедуб Святослав ( 67') Мусаев ЛеонРейна ЙордиМальцев РусланГордюшенко Астемир 67' (Кане Мамаду ( 67') Юшин Александр 76' (Бурлаков Матвей ( 76') Калмыков Амур 84' (Рядно Михаил ( 84')
Запасные: Корякин АлександрГапечкин АлександрКлещенко Александр
19 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Родина Москва

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Актуальная ставка и прогноз на матч Сочи – Родина Мелбет-Первой лиги – 19 октября 2024
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