«Сочи» с минимальным перевесом переиграл «Родину»

В Сочи завершился матч 15-го тура Мелбет-Первой лиги между местной командой и «Родиной». В дебюте Владимир Писарский пробил в голкипера с левого края штрафной, а ведь мог сыграть на свободного Павла Мелёшина. Голкипер гостей подари мяч Мартину Крамаричу, который с 25 метров расстреливал ворота и попал в штангу, а Руслан Барт на добивании минимально неточен. На 39-й минуте Олег Кожемякин точно сыграл на Крамарича, который на сей раз пробил так, как надо, - 1:0.

Во втором тайме лучший момент был у Мелёшина, который со средней дистанции чуть-чуть ошибся по высоте.

«Сочи» делит четвертое место, противник - девятый.