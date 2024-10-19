«Сочи» с минимальным перевесом переиграл «Родину»

В Сочи завершился матч 15-го тура Мелбет-Первой лиги между местной командой и «Родиной». В дебюте Владимир Писарский пробил в голкипера с левого края штрафной, а ведь мог сыграть на свободного Павла Мелёшина. Голкипер гостей подари мяч Мартину Крамаричу, который с 25 метров расстреливал ворота и попал в штангу, а Руслан Барт на добивании минимально неточен. На 39-й минуте Олег Кожемякин точно сыграл на Крамарича, который на сей раз пробил так, как надо, - 1:0.
Во втором тайме лучший момент был у Мелёшина, который со средней дистанции чуть-чуть ошибся по высоте.
«Сочи» делит четвертое место, противник - девятый.
Протокол игры
|(1:0) Крамарич Мартин39'
Дёгтев Александр•Суслов Кирилл•Макарчук Артём•Кожемякин Олег•Заика Кирилл74' (Маслов Павел (74') •Крамарич Мартин 77'84' (Литвинов Вячеслав (84') •Кравцов Кирилл•Начо Сааведра•Барт Руслан65' (Чирков Макар (65') •Писарский Владимир83' (Шушеначев Артур (83') •Мелёшин Павел74' (Макаров Анатолий (74')
Шакеров Ринат•Кочиев Хетаг•Крижан Митча•Агаев Алан 4'84' (Данилин Максим Алексеевич (84') •Сокол Артём67' (Кожедуб Святослав (67') •Мусаев Леон•Рейна Йорди•Мальцев Руслан•Гордюшенко Астемир67' (Кане Мамаду (67') •Юшин Александр76' (Бурлаков Матвей (76') •Калмыков Амур84' (Рядно Михаил (84')
19 октября.
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