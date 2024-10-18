Президент «Сочи»: «Без России это не спорт, посмотрите на Олимпиаду – позорище!»

Борис Ротенберг, который занимает пост президента «Сочи», высказался о российском спорте. По словам Ротенберга, Россия является спортивной державой, у которой многие учатся. Президент «Сочи» уверен, что без российских спортсменов мировой спорт стал слабее. По словам Ротенберга, его позицию разделяют деятели из сферы спорта по всему миру, с которыми он поддерживает контакты.

«Мы до сих пор общаемся, сотрудничаем. Они сидят и ждут, когда всё закончится. Без России это не спорт. Посмотрите на Олимпиаду. Что это? Позорище какое-то», - цитирует Ротенберга «Спорт-Экспресс».

Санкции в отношении российского спорта, в частности футбола, работают уже более двух с половиной лет.