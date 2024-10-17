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Мелбет-Первая лига

Бабурин: «Кононов из тех тренеров, которые не особо вмешиваются в игру»

17 Октября 2024 • 18:05 Комментировать

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин высказался о главном тренере «автозаводцев» Олеге Кононове.

«Олег Георгиевич, наверное, не так эмоционален. Он из тех тренеров, которые не сильно вмешивается в игру. Ведёт себя более спокойно. Это его стиль», - делится Бабурин для «Чемпионата».

Напомним, что Кононов пришёл в «Торпедо» зимой 2024 года. В текущем сезоне в рамках Мелбет-Первой лиги у московского клуба 26 очков и первое место, столько же баллов у тульского «Арсенала». «Торпедо» за 14 туров ещё ни разу не проиграло.

В минувшую среду «автозаводцы» вылетели из Кубка России, проиграв калининградской «Балтике».

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