Бабурин: «Кононов из тех тренеров, которые не особо вмешиваются в игру»

Голкипер московского «Торпедо» Егор Бабурин высказался о главном тренере «автозаводцев» Олеге Кононове.

«Олег Георгиевич, наверное, не так эмоционален. Он из тех тренеров, которые не сильно вмешивается в игру. Ведёт себя более спокойно. Это его стиль», - делится Бабурин для «Чемпионата».

Напомним, что Кононов пришёл в «Торпедо» зимой 2024 года. В текущем сезоне в рамках Мелбет-Первой лиги у московского клуба 26 очков и первое место, столько же баллов у тульского «Арсенала». «Торпедо» за 14 туров ещё ни разу не проиграло.

В минувшую среду «автозаводцы» вылетели из Кубка России, проиграв калининградской «Балтике».