Бабурин отреагировал на слова Глушенкова о пиве после матчей

Вратарь столичного «Торпедо» Егор Бабурин прокомментировал высказывание полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова об употреблении пива.
«После матча поеду домой. Завтра тренировка. Не до пива. После победных матчей тоже не до него. Глушенков дал много разных комментариев – обсуждать не хочется», - передает слова голкипера «Чемпионат».
Напомним, что накануне московский коллектив провел поединок против калининградской «Балтики» в Кубке России. «Торпедо» потерпело разгромное поражение со счетом 0:4.
В турнирной таблице Мелбет-Первой лиги «автозаводцы» с 26 очками занимают первое место в таблице.
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