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Экс-игрок «Спартака» Бояринцев рассказал, в случае чего сбреет бороду

17 Октября 2024 • 10:50 Комментировать

Наставник волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев заявил, что готов сбрить бороду, если его подопечные смогут выйти в Премьер-лигу по итогам сезона-2024/2025.

«Ради такого дела готов. Если команда в РПЛ окажется, без проблем. Главное, чтобы я тренером был. Я на 100% уверен, что «Ротор» рано или поздно окажется в РПЛ», - передает слова главного тренера Legalbet.

Напомним, что Бояринцев занял пост главного тренера волгоградского коллектива весной нынешнего года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025-го.

По итогам 14 туров первого дивизиона «Ротор» с 19 баллами располагается на восьмой строчке в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Денис Бояринцев
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