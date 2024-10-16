В «Торпедо» отреагировали на скандальную новость про воду

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин отреагировал на последние новости, связанные с «автозаводцами».

«Мы сейчас в процессе судебного разбирательства. Считаем, что на эту сумму нам воду не поставили. Суд и решит, сколько мы должны заплатить. Это принципиальная позиция», - делится Волнушкин для «Матч ТВ».

Ранее телеграм-канал Mash писал, что производитель минеральной воды требует с московского клуба 1,2 млн руб. за поставки воды в прошлом сезоне.

«Это не так», - добавил Волнушкин.

«Торпедо» - один из лидеров Мелбет-Первой лиги. Вечером среды «автозаводцы» вылетели из Кубка России в пятом раунде Пути регионов.