Футболисты и сотрудники московского «Торпедо» выпили воды на сумму более 1,2 млн руб. и не заплатили за это. Новостью делится Mash.

По информации телеграм-канала, один из производителей минеральной воды весь прошлый сезон поставлял столичному футбольному клубу бутылки с водой. Однако новое руководство «автозаводцев» не заплатило за продукт ни копейки.

«Когда на главные посты пришли новые люди, всё испортилось. Производитель уверяет, что клуб буквально его «кинул». Поэтому написал заявление в суд — попросил помочь вернуть деньги», - отмечает источник.

Напомним, что «Торпедо» сейчас – один из лидеров Мелбет-Первой лиги.