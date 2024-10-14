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«СКА-Хабаровск» возвращается на стадион имени Ленина

14 Октября 2024 • 12:26 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Урал
20.10 09:00

«СКА-Хабаровск» возвращается на домашний стадион. Ближайший матч Премьер-лиги против «Урала» дальневосточники проведут на родной арене в Хабаровске. Игра запланирована на 20 октября и начнется в 16:00 по местному времени. Официальный сайт клуба сообщается, что продажа билетов начнется в ближайшее время.

Напомним, что в этом году стадион имени Ленина был закрыт на ремонт. Была проведена реконструкция системы подогрева, а также демонтирован навес над Восточной трибуной, который был построен несколько лет назад, но так и не принят в эксплуатацию, из-за чего болельщики не могли заполнить арену на все 100%.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» является информационным партнёром футбольного клуба «СКА-Хабаровск».

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Евро-Футбол.Ру,
СКА-Хабаровск

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СКА-ХАБАРОВСК УРАЛ
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