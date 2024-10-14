«СКА-Хабаровск» возвращается на стадион имени Ленина

«СКА-Хабаровск» возвращается на домашний стадион. Ближайший матч Премьер-лиги против «Урала» дальневосточники проведут на родной арене в Хабаровске. Игра запланирована на 20 октября и начнется в 16:00 по местному времени. Официальный сайт клуба сообщается, что продажа билетов начнется в ближайшее время.

Напомним, что в этом году стадион имени Ленина был закрыт на ремонт. Была проведена реконструкция системы подогрева, а также демонтирован навес над Восточной трибуной, который был построен несколько лет назад, но так и не принят в эксплуатацию, из-за чего болельщики не могли заполнить арену на все 100%.

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