«Ротор» со «СКА-Хабаровском» обменялись голами

«Ротор» и «СКА-Хабаровск» пересеклись в 14-м туре Мелбет-Первой лиги.

На 29-й минуте Михаил Агеев сделал скидку чуть назад к линии штрафной площади, а Михаил Мальцев в касание прекрасно пробил в правый угол ворот - 1:0. Тут же после выстрела Рамазана Гаджимурадова с отскока мяч попал в штангу и отскочил к центру вратарской, где самым расторопным оказался Артём Быков, который в касание отправил его в сетку, - 1:1.

После перерыва Мальцев с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Агеев головой пробил в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Шарль ворвался в штрафную площадь по центру, сделал смещение на правый угол штрафной и пробил по воротам, мяч вновь пролетел над перекладиной.

«Ротор» делит восьмое место, соперник - 11-е.