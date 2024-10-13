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Мелбет-Первая лига

«Балтика» под ноль одолела «Аланию»

13 Октября 2024 • 18:57 Комментировать
Алания
0:2
Балтика

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» не смогла отобрать очки у одного из лидеров, «Балтики». В конце первого тайма первый момент - навесил со штрафного на ближнюю штангу Тарас Гаглоев, где в касание пробил в падении Алексей Татаев, но не попал в створ ворот.

После перерыва гости забили два гола за несколько минут. После навеса от Александра Осипова с правого фланга пробивал головой на дальней штанге Виталий Лисакович, парировал перед собой кипер, но на добивании Абу-Саид Эльдарушев протолкнул снаряд в сетку - 0:1. Вскоре Эльдарушев протащил мяч к штрафной соперника и отдал поперек на Сергея Пряхина, который из пределов штрафной пробил точно в дальний нижний угол ворот, - 0:2.

«Балтика» ворвалась в четверку, соперник - на грани зоны вылета.

Протокол игры  
Алания0:2Балтика
  54'Эльдарушев Абу-Саид (0:1)
  59'Пряхин Сергей (0:2)
Солдатенко РостиславТатаев АлексейПлиев КонстантинБага АланБутаев АллонХугаев Алан 64' (Макаров Сергей ( 64') Цаллагов Ибрагим 64' (Тарба Заур ( 64') Гаглоев ТарасКокоев Давид 61' (Нафиков Виктор ( 61') Чочиев Алан 61' (Абдоков Нури ( 61') Тобоев Таймураз  13' 46' (Губиев Эрик ( 46')
Запасные: Засеев АзаматМоскаленчик ИльяДауров РусланЫшык МуратДолгов ПавелХадарцев БатразНатабашвили Георгий
Бориско МаксимАндраде Кевин  22'Варатынов СергейГассама НатанМохаммад АмирТерентьев Денис 46' (Осипов Александр ( 46') Мендель АндрейПряхин Сергей 74' (Аванесян Тигран ( 74') Петров Илья 86' (Маляров Кирилл ( 86') Лисакович Виталий 74' (Фернандес Алекс II ( 74') Эльдарушев Абу-Саид 68' (Стефанович Илья ( 68')
Запасные: Свинов ИльяГлушков Никита АндреевичТитков НиколайБегун ДмитрийКалачёв ИльяЛюбаков ЕгорЗазвонкин Иван
13 октября.
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