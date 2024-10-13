«Балтика» под ноль одолела «Аланию»

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги «Алания» не смогла отобрать очки у одного из лидеров, «Балтики». В конце первого тайма первый момент - навесил со штрафного на ближнюю штангу Тарас Гаглоев, где в касание пробил в падении Алексей Татаев, но не попал в створ ворот.

После перерыва гости забили два гола за несколько минут. После навеса от Александра Осипова с правого фланга пробивал головой на дальней штанге Виталий Лисакович, парировал перед собой кипер, но на добивании Абу-Саид Эльдарушев протолкнул снаряд в сетку - 0:1. Вскоре Эльдарушев протащил мяч к штрафной соперника и отдал поперек на Сергея Пряхина, который из пределов штрафной пробил точно в дальний нижний угол ворот, - 0:2.

«Балтика» ворвалась в четверку, соперник - на грани зоны вылета.