Непогода помешала «Чайке» и «КамАЗу» открыть счёт

Сильный ветер помешал футболистам «Чайки» и «КамАЗа» показать всё мастерство в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги. Муслим Бамматгереев с 12 метров пробил в перекладину, мяч отскочил в газон, но линию поля не пересёк. Ярослав Арбузов с 18 метров пробил в левый верхний угол ворот, и голкипер в прыжке смог отбить мяч.

После перерыва защитник гостей Дмитрий Тананеев едва не отправил мяч в собственные ворота, направив мяч над голкипером, выскочившим навстречу, а мяч ударился о землю перед воротами и опустился сверху на перекладину. Давид Караев слева от угла штрафной площади пробил в дальнюю девятку, но вратарь в отличном прыжке смог отвести угрозу от ворот.

0:0, «Чайка» вышла на чистое 10-е место, соперник - на 13-е.