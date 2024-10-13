Непогода помешала «Чайке» и «КамАЗу» открыть счёт

Сильный ветер помешал футболистам «Чайки» и «КамАЗа» показать всё мастерство в матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги. Муслим Бамматгереев с 12 метров пробил в перекладину, мяч отскочил в газон, но линию поля не пересёк. Ярослав Арбузов с 18 метров пробил в левый верхний угол ворот, и голкипер в прыжке смог отбить мяч.
После перерыва защитник гостей Дмитрий Тананеев едва не отправил мяч в собственные ворота, направив мяч над голкипером, выскочившим навстречу, а мяч ударился о землю перед воротами и опустился сверху на перекладину. Давид Караев слева от угла штрафной площади пробил в дальнюю девятку, но вратарь в отличном прыжке смог отвести угрозу от ворот.
0:0, «Чайка» вышла на чистое 10-е место, соперник - на 13-е.
Протокол игры
Штепа Михаил•Евдокимов Андрей•Пелих Данил•Ужгин Матвей•Кармаев Никита•Ибрагимов Камиль•Янов Данила•Арбузов Ярослав67' (Руденко Владислав (67') •Бамматгереев Муслим90' (Козаченко Олег (90') •Маляров Никита•Хохлачёв Александр
Купцов Илья•Тананеев Дмитрий•Абрамов Артём 16'68' (Аюкин Руслан (68') •Гюрджан Артём46' (Суханов Артём Романович (46') •Почивалин Валерий•Козлов Иван•Горелов Павел•Абдуллаев Сурхайхан87' (Дерюгин Александр (87') •Мельников Никита•Апеков Руслан68' (Стародуб Дмитрий (68') •Караев Давид78' (Лаук Максим (78')
13 октября.
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