«Арсенал» с «Сочи» не определили сильнейшего в центральном матче тура

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги встретились «Арсенал» с «Сочи», одни из фаворитов соревнований.

В середине первого тайма Сергей Ткачёв получил мяч на правом углу штрафной и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. У правого угла штрафной площади Кирилл Заика подработал мяч и пробил по воротам, защитник хорошо сыграл в подкате, мяч пролетел над перекладиной и ушёл на угловой. С левого фланга последовала подача в центр штрафной площади, Алан Цараев удачно выскочил на мяч и головой пробил в левый угол ворот, перекладина спасла «Сочи» от пропущенного мяча. Максим Турищев по правой половине поля убежал в штрафную площадь и плотно пробил в ближний угол ворот, кипер парировал. На 45-й минуте Максим Турищев слева убежал в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот мимо голкипера - 1:0.

Гости отыгрались на 62-й минуте Владимир Писарский с правого края штрафной атаковал в ближний угол ворот, кипер задел мяч и перевёл его в левую штангу, Павел Мелёшин удачно подкараулил отскок и всё же сравнял счёт в матче - 1:1.

«Арсенал» в четвертый раз подряд сыграл вничью и делит первое место с «Торпедо», соперник - пятое.