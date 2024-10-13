Директор «Сокола» признал наличие серьёзных проблем в клубе

Директор «Сокола» Алексей Потапов дал откровенное интервью после поражения от «Торпедо» (0:5).

- По нашему бюджету мы должны находиться в турнирной таблице ниже «Тюмени», но это не оправдывает нас. Три игры проведены безобразно, и хочется извиниться, - приводит слова Потапова клубный сайт.

Директор признал наличие селекционных ошибок, но с другой стороны, у «Сокола» есть масса проблем о которых не сообщается. Потапов считает, что сейчас идет речь просто о выживании клуба, а в случае вылета из Первой лиги, вряд ли команда туда вернется в обозримом будущем.

«Сокол» находится всего в одном очке над зоной вылета.