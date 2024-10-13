Талалаев: «Реакция, которую я увидел от ребят в Калининграде, очень сильно обнадёживает»

Новый главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев считает, что его «команда стала нашей, нашего тренерского штаба» спустя месяц совместной работы. При этом в похожей ситуации в «Химках» у специалиста на это ушло порядка трех месяцев. Также он отметил, что у некоторых футболистов «Балтики» были надежды оказаться в клубах Премьер-лиги, в частности, такие мысли им могли навеивать агенты.

- Уже не раз сталкивался с подобными ситуациями в своей карьере, но та реакция, которую я увидел от ребят в Калининграде, очень сильно обнадеживает, - заявил Талалаев Metaratings.ru.

На сегодняшний день «Балтика» занимает пятое место и ведет борьбу за повышение в классе.