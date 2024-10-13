Вратарь «Торпедо» Егор Бабурин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о падении интереса болельщиков к российскому футболу и борьбе за выход в РПЛ.

- «Торпедо» вышло на промежуточное первое место. Как оцениваете турнирную ситуацию?

- Для нас она прекрасная. Сейчас у нас все получается, болельщики и тренерский штаб довольны. Мне кажется, на старте сезона сложно было представить, что мы выдадим такой отрезок.

- Вы не играли в матче с «Соколом». Вас поберегли для кубковой встречи с «Балтикой» или у вас повреждение?

- У меня все хорошо. Просто по какой-то причине еще перед матчем с «Уралом» мне сказали, что не буду играть.

- У «Торпедо» идет внушительная серия без поражений – уже четырнадцать матчей. В вашей карьере были такие длительные серии?

- Если брать с прошлым сезоном, то серия составляет двадцать матчей. Не припомню такой длинной серии. Таких даже близко не было.

- Какие ожидания от ближайшей кубковой встречи с «Балтикой»?

- У нас на этой неделе не будет выходных. Постараемся выйти на матч с таким же настроем, как в первом раунде.

- Какие задачи стоят в Кубке России?

- Не знаю. Ничего озвучено не было. Но победы все равно очень важны, потому что это положительные эмоции. Сейчас нам попался хороший соперник, играть будем дома, и я уверен, что после поражения в чемпионате, «Балтика» будет серьезно настроена на нас.

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- Наверняка хотите сыграть с какой-то командой из РПЛ, чтобы проверить свои возможности.

- Это были бы дополнительные матчи и эмоции. А также большой плюс в плане имиджа и финансов.

- За 14 туров ФНЛ у «Торпедо» восемь ничьих. Чем объясните такое миролюбие у команды?

- Были сложные выездные матчи, когда мы спасали одно очко. Но и соперник несколько раз приобретал одно очко в матчах с нами. Например, «Черноморец» у нас в гостях. Так что ничьи – это результат характера и борьбы. Все равно каждое очков идет в копилку. Сейчас наверху таблицы большая плотность, и каждое очко влияет на расстановку сил. И в конце сезона тоже может сказаться.

- В этом сезоне конкуренция за выход в РПЛ очень высокая. Сколько команд, на ваш взгляд, будут бороться за повышение в классе?

- Это те клубы, о которых говорили еще перед сезоном. Плюс к ним добавился «Черноморец» после неудачного старта. Поэтому пять-шесть команд, которые сейчас наверху таблицы, и будут претендовать на это. Явного фаворита здесь нет, потому что нет клуба, который проходится по всем соперникам катком. Каждая игра упорная. Главное в этой борьбе – не терять очки с соперниками, которые находятся внизу таблицы.

- Самая сильная команда в ФНЛ по составу?

- Все хорошо укомплектованы. Тот же «Черноморец» забрал много хороших футболистов. Что касается нас, по прошедшим матчам не могу сказать, что какая-то зона нуждается в усилении. У нас большая обойма. Много матчей мы вытащили за счет замен. Но об усилении думают все, даже ведущие клубы мира. Но пока у нас задача до нового года – держать планку.

- Согласно опросу ВЦИОМ в России несколько лет падает интерес болельщиков к нашему футболу. Вы это замечаете?

- Не могу так сказать. Если брать РПЛ, по сравнению с прошлым годом большой разницы я не вижу. А если брать больший отрезок времени, когда были еврокубки, тогда естественно, что интерес упал.

Елена Григорьевская