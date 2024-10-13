Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

Тихонов уверен, что «Родина» забила его команде «гол-фантом»

13 Октября 2024 • 09:23 Комментировать
Родина Москва
1:1
Енисей

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказал претензии по итогам матча Мелбет-Первой лиги против «Родины», в котором его команда упустила победу (1:1). Столичные футболисты отыгрались после решения ВАР засчитать спорный гол.

- Я посмотрел – сильно спорный момент! Уверен, конечно, поддержат ВАР. Но пусть мне докажут и покажут, что это гол, - заявил Тихонов Metaratings.ru.

Тренер добавил, что уже во втором подряд домашнем матче «Родины» с системой ВАР принимаются решения, которые напрямую влияют на результат.

«Енисей» провел 14 матчей в этом сезоне и делит 10-е место, набрав 17 очков.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Енисей

Новости по матчу

12 Октября
21:58
«Родина» отобрала победу у «Енисея»
08 Октября
21:01
Рискованная ставка и прогноз на матч Родина – Енисей Мелбет-Первой лиги – 12 октября 2024
17:40
Экс-игрок «Спартака» возглавит «Родину»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Матч Украина – Грузия был приостановлен Президент Бразилии призвал убрать из сборной Винисиуса и других звёзд из Европы Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён «Манчестер Сити» ищет замену Гвардиоле – названы два имени Джанашия: «Сборную Грузии уже ничего не остановит» Челебадзе: «Сборная Грузии должна была обыгрывать Украину» Месси может вернуться в Барселону Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Барселона» может пожертвовать Рафиньей ради трансфера звезды Озил дал неожиданный ответ на вопрос «Роналду или Месси?»
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Роналду или Месси: назван лучший футболист всех времён Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола Названа самая сильная лига в мире: чемпионат Испании – лишь на четвёртом месте, РПЛ нет в топ-20 «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Иньеста высказался о «Золотом мяче» 2010 года – он проиграл награду Месси
Спортивные новости
Бивол впервые уступил в карьере: Титул абсолютного чемпиона мира завоевал Бетербиев «Локомотив» закрепился на первом месте Западной конференции КХЛ, победив «Сочи» Гол Кузнецова помог СКА переиграть «Автомобилист» в КХЛ «Металлург» оказался сильнее «Авангарда» в КХЛ «Спартак» всухую обыграл «Ак Барс» в матче КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
13.10.24 в 14:00
Арсенал Тула Арсенал Тула
Сочи Сочи
2.47 3.25 2.75
Видео
13.10.24 в 17:00
Чайка Чайка
КАМАЗ КАМАЗ
2.02 3.15 3.75
Видео
13.10.24 в 17:00
Алания Алания
Балтика Балтика
2.85 3.20 2.39
Видео
13.10.24 в 17:00
Ротор Ротор
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
2.05 3.20 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 13 Октября
09:23 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тихонов уверен, что «Родина» забила его команде «гол-фантом»
12 Октября
22:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
Шитов заявил, что не удивится, если «Зенит» останется без золотых медалей эксклюзив
21:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» отобрала победу у «Енисея»
21:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
Нападающий «Торпедо» высказался о длительной беспроигрышной серии эксклюзив
20:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Волнушкин высказался о серии «Торпедо» без поражений
20:17 · Россия. Мелбет-Первая лига
Президент «Торпедо» высказался о лидерстве в Первой лиге
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» на 90-й минуте забил единственный гол «Шиннику»
19:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» забило 5 мячей «Соколу» и стало новым лидером Первой лиги
17:54 · Россия. Мелбет-Первая лига
Курьёзный гол позволил «Уралу» разобраться с «Тюменью»
13:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Черноморец» оформил разгром в гостях у «Уфы»
11:37 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» будет противостоять «Ротору» в воскресенье
08 Октября
17:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Экс-игрок «Спартака» возглавит «Родину» слухи
06 Октября
21:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Балтика» не сумела взломать оборону «Нефтехимика»
21:03 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Сочи» забил 5 голов конкурентам из «Чайки»
18:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» оборвала серию побед «Черноморца»
17:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» уверенно переиграл «Енисей»
05 Октября
21:57 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Арсенал» ушёл от поражения в матче с «Родиной»
18:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«КАМАЗ» с трудом ушёл от поражения в матче с главным аутсайдером
18:01 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» на 90-й минуте ушло от поражения в матче с «Уралом» 2
14:08 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» едва впервые не обыграл «Уфу»
04 Октября
13:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
«СКА-Хабаровск» проведёт гостевой матч с «Уфой»
03 Октября
19:56 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Алании» рассказали, когда клуб планирует играть на новом стадионе
02 Октября
12:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
На домашнем стадионе «СКА-Хабаровска» начался монтаж искусственного газона
30 Сентября
21:24 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Ротор» с «Аланией» закрыли тур нулями
21:13 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев: «Это будет один из самых интересных сезонов Мелбет-Первой лиги»
Все новости