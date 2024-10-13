Тихонов уверен, что «Родина» забила его команде «гол-фантом»

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказал претензии по итогам матча Мелбет-Первой лиги против «Родины», в котором его команда упустила победу (1:1). Столичные футболисты отыгрались после решения ВАР засчитать спорный гол.

- Я посмотрел – сильно спорный момент! Уверен, конечно, поддержат ВАР. Но пусть мне докажут и покажут, что это гол, - заявил Тихонов Metaratings.ru.

Тренер добавил, что уже во втором подряд домашнем матче «Родины» с системой ВАР принимаются решения, которые напрямую влияют на результат.

«Енисей» провел 14 матчей в этом сезоне и делит 10-е место, набрав 17 очков.