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Шитов заявил, что не удивится, если «Зенит» останется без золотых медалей

12 Октября 2024 • 22:02 Комментировать
Торпедо Москва
5:0
Сокол

Полузащитник «Спартака», выступающий на правах аренды в «Торпедо», Виталий Шитов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о длительной серии команды без поражений, а также поделился мнением о результатах опроса ВЦИОМ, согласно которому в России снижается интерес к футболу.

- У «Торпедо» идет внушительная серия без поражений – уже четырнадцать матчей. Как это удается?

- За счет глубины состава, потому что футболисты, которые выходят на замену, забивают и помогают команде. А те ребята, которые выходят в стартовом составе, все заряжены и играют на максимуме.

- Это самая длинная беспроигрышная серия в вашей карьере?

- Наверное, да. Еще у меня была длительная серия с «Тюменью» в прошлом году. Но там была пятиматчевая победная серия. А сколько не проигрывали, не припомню, но, по-моему, больше семи матчей.

- За 14 туров ФНЛ у «Торпедо» восемь ничьих. Кажется, что это многовато. Согласны?

- Да, всегда хочется побеждать. У нас были ничьи, которые должны были быть победами и были и такие, когда мы где-то уступали сопернику. То есть, на данный момент могли и получше выступить.

- Как «Торпедо» воспринимает промежуточное первое место? Мы слышали, крики и песни в раздевалке вашей команды после матча.

- Как положительный момент. На победы мы всегда так шумно реагируем. Это поднимает моральный дух команды и позволяет выплеснуть эмоции.

- Ваш капитан Нетфуллин даже попросил команду поспокойнее реагировать на крупную победу над «Соколом», напомнив, что совсем скоро кубковый матч с «Балтикой».

- В кубковом матче выйдет немного другой состав. Думаю, все смогут восстановиться и хорошо сыграть в матче с «Балтикой». Ротация по ходу сезона нам необходима, потому что отыграть все матчи просто невозможно.

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- Есть ощущение, что «Торпедо» системно плохо играет в первых таймах, а потом прибавляет. В чем причина?

- Возможно, на первые таймы мы выходим не особо настроенными. Выкладываемся не на сто процентов. И это нам в минус. А может быть, игра улучшается за счет замен, то есть глубины состава.  

- Наверняка слышали про опрос ВЦИОМ о снижении интереса к российскому футболу. За почти 20 лет интерес упал в пять раз. Как относитесь к этим данным?

- Не слышал об этом опросе. Возможно, такие результаты связаны с ограничениями для людей, которые на матчи РПЛ могут пройти, только оформив паспорт болельщика. Ну и отсутствие еврокубков, когда приезжают гранды футбола, тоже влияет на аудиторию.

- Может уровень футбола в РПЛ падает, поэтому он менее привлекателен для болельщиков?

- Не думаю. Большого падения не замечаю.

- Как воспринимаете потерю лидерства «Зенитом», который находится на третьем месте в таблице РПЛ?

- Думаю, каждая команда еще наберет свои очки. Посмотрим, какая будет развязка. В любом случае интереснее смотреть чемпионат, в котором есть борьба за первое место.

- В этом году «Зениту» исполняется сто лет. В такой юбилейный год разве могут питерцы не завоевать чемпионство?

- Меня не удивит, если «Зенит» не завоюет золото. Всякое может случиться. 

Елена Григорьевская

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Бесплатная ставка и прогноз на матч Торпедо – Сокол Мелбет-Первой лиги – 12 октября 2024
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