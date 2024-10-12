«Родина» отобрала победу у «Енисея»

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги встретились середняки - «Родина» и «Енисей».

На 13-й минуте стремительную контратаку провели гости, Эмерсон нашел в штрафной хозяев Андрея Мазурина, обводящий удар которого прошел над девяткой после касания защитника. На 30-й минуте Мазурин исполнил подачу с углового с левого фланга, а Ян Цесь головой с линии вратарской расстрелял ворота - 0:1.

В начале второго тайма Александр Юшин из пределов штрафной после паса Астемира Гордюшенко в ближний угол не попал. На 71-й минуте после навеса с углового с правого фланга последовала скидка Леона Мусаева и удар Амура Калмыкова головой, голкипер перевел мяч в перекладину, но арбитры определили, что мяч в воздухе пересек линию ворот - 1:1. Позже Мусаев с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Святослав Кожедуб выскочил из-за спин защитников, однако с правой не попал в створ. На последних секундах Александр Масловский оставил гостей вдесятером, получив второе предупреждение.

1:1 в этом матче, «Родина» идет на восьмом месте, противник - делит десятое.