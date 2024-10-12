Нападающий «Торпедо» высказался о длительной беспроигрышной серии

Нападающий «Торпедо» Максим Максимов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» рассказал о разгроме «Сокола», предстоящем кубковом матче с «Балтикой» и борьбе за чемпионство в РПЛ.

- «Торпедо» разгромило «Сокол» 5:0. Ожидаемая победа, учитывая уровень соперника?

- Они до этого отнимали очки у других клубов, поэтому серьезно настраивались на этот матч. Легкой игры мы не ждали. Отсюда такой результат. Сейчас все соперники кусачие, все отнимают очки у всех клубов. Такова специфика лиги в этом году.

- У «Торпедо» пока нет поражений. В вашей карьере была такая длительная серия из 14 матчей без проигрышей?

- Не припомню. В этом сезоне мы еще никому не уступили, и хочется продолжать эту серию.

- Следующий матч у «Торпедо» на Кубок России с «Балтикой». Какие ожидания?

- Непростая команда. Там работает Андрей Талалаев, который всегда настраивает своих ребят по максимуму. Интересный соперник и тренер. Думаю, и игра будет тоже интересная.

- За РПЛ наверняка следите. «Зенит» потерял лидерство. Насколько это неожиданный факт?

- «Зенит» последние годы всегда идет вверху таблицы, но в прошлом сезоне он вырвал чемпионство только в последнем туре. Интересно наблюдать, как будет развиваться ситуация в нынешнем чемпионате.

- Насколько высоки шансы, что обладатель золотых медалей сменится в этом сезоне?

- Все возможно. Это футбол. Шансы есть.

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- У кого они выше: у «Краснодара» или «Локомотива»?

- Это будет понятно после зимы. Сейчас и «Локомотив» хорошо идет, и «Краснодар» хорошо играет. Но все зависит от того, как они зимой проведут работу и что покажут весной.

- Удивляет, что «железнодорожники» обходятся практически без легионеров, российскими ребятами и показывают такие результаты?

- Они молодцы. Но мне сложно анализировать другую команду. Могу только за «Торпедо» говорить.

Елена Григорьевская