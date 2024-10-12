Волнушкин высказался о серии «Торпедо» без поражений

Президент московского «Торпедо» Александр Волнушкин высказался о серии столичного клуба из 20 игр без поражений.

Спортивный функционер отметил, что это абсолютный рекорд для «черно-белых», как за советское время, так и за российское.

«Для команды важно не проигрывать матчи, а иногда нас расстраивают и ничьи. Но мы идем вперед, как любой нормальный клуб, который хочет достигнуть высоких результатов», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

Напомним, что столичный клуб после 14 проведённых туров лидирует в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе 26 очков, опережая «Урал» и «Арсенал» на одно очко.