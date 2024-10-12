Президент «Торпедо» высказался о лидерстве в Первой лиге

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин высказался о лидерстве столичного клуба в нынешнем сезоне Первой лиги.

Спортивный функционер отметил, что это первое место является условным, так как есть группа лидеров, и непонятно, кто идёт в тройке лидеров турнирной таблицы.

«Нельзя говорить, что кто‑то сейчас первый, второй или третий в нынешней ситуации. Интересно будет посмотреть, как завтра «Сочи» сыграет с тульским «Арсеналом», — приводит слова Волнушкина «Матч ТВ».

Напомним, что после 14 туров Первой лиги «черно-белые» лидируют в турнирной таблице, имея в своём активе 26 очков.