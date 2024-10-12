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Мелбет-Первая лига

«Нефтехимик» на 90-й минуте забил единственный гол «Шиннику»

12 Октября 2024 • 19:56 Комментировать
Нефтехимик
1:0
Шинник

В очередном матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» принимал «Шинник». Нельзя сказать, что игра получилась событийной, так как соперники создали по моменту в начале таймов, а развязка случилась в последней атаке.

На шестой минуте удар Василя Алейникова справа с 19 метров в ближний угол голкипер в прыжке отразил. В начале второго тайма Саид Алиев слева получил мяч, ворвался в штрафную площадь и с острого угла пробил выше ворот. На 90-й минуте Максим Петров исполнил подачу от углового флага к ближней штанге, последовал перевод Рашида Магомедова к дальней, где Султану Джамилову удалось головой направить мяч в сетку.

«Нефтехимик» с 20 очками делит шестое место, соперник - третью строчку с конца.

Протокол игры  
Нефтехимик1:0Шинник
(1:0) Джамилов Султан90'  
Янович НикитаШоркин МаксимТолстопятов Николай 79' (Голыбин Ренат ( 79') Кахидзе АлександрСитдиков МаратРодин Даниил 79' (Сагуткин Даниил ( 79') Петров Максим ВячеславовичШильцов КонстантинДжамилов Султан  90'Емельянов ДанилаАлиев Саид 58' (Магомедов Рашид ( 58')
Запасные: Голубев АндрейПершин МатвейВалиахметов Эдуард
Айдаров СергейЗагре Бен АзизЧёрный АртурШакуро ПавелКосогоров АртемийАлейников Василий  83' 90' (Жамалетдинов Тимур ( 90') Куль РусланСамойлов ДмитрийМалахов Артём 78' (Сухомлинов Данила ( 78') Зинков ВячеславФёдоров Захар 84' (Султонов Мухаммад ( 84')
Запасные: Вамбольт ДенисКузьминых НиколайКалинин ГлебМитров ТимофейДжон ДжонатанСиницын ЕгорЯкушевич Глеб
12 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Шинник Нефтехимик

Новости по матчу

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20:54
Актуальная ставка и прогноз на матч Нефтехимик – Шинник Мелбет-Первой лиги – 12 октября 2024
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