«Нефтехимик» на 90-й минуте забил единственный гол «Шиннику»

В очередном матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» принимал «Шинник». Нельзя сказать, что игра получилась событийной, так как соперники создали по моменту в начале таймов, а развязка случилась в последней атаке.

На шестой минуте удар Василя Алейникова справа с 19 метров в ближний угол голкипер в прыжке отразил. В начале второго тайма Саид Алиев слева получил мяч, ворвался в штрафную площадь и с острого угла пробил выше ворот. На 90-й минуте Максим Петров исполнил подачу от углового флага к ближней штанге, последовал перевод Рашида Магомедова к дальней, где Султану Джамилову удалось головой направить мяч в сетку.

«Нефтехимик» с 20 очками делит шестое место, соперник - третью строчку с конца.