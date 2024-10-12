«Нефтехимик» на 90-й минуте забил единственный гол «Шиннику»

В очередном матче 14-го тура Мелбет-Первой лиги «Нефтехимик» принимал «Шинник». Нельзя сказать, что игра получилась событийной, так как соперники создали по моменту в начале таймов, а развязка случилась в последней атаке.
На шестой минуте удар Василя Алейникова справа с 19 метров в ближний угол голкипер в прыжке отразил. В начале второго тайма Саид Алиев слева получил мяч, ворвался в штрафную площадь и с острого угла пробил выше ворот. На 90-й минуте Максим Петров исполнил подачу от углового флага к ближней штанге, последовал перевод Рашида Магомедова к дальней, где Султану Джамилову удалось головой направить мяч в сетку.
«Нефтехимик» с 20 очками делит шестое место, соперник - третью строчку с конца.
Протокол игры
|(1:0) Джамилов Султан90'
Янович Никита•Шоркин Максим•Толстопятов Николай79' (Голыбин Ренат (79') •Кахидзе Александр•Ситдиков Марат•Родин Даниил79' (Сагуткин Даниил (79') •Петров Максим Вячеславович•Шильцов Константин•Джамилов Султан• 90'Емельянов Данила•Алиев Саид58' (Магомедов Рашид (58')
Запасные: Голубев Андрей•Першин Матвей•Валиахметов Эдуард
Айдаров Сергей•Загре Бен Азиз•Чёрный Артур•Шакуро Павел•Косогоров Артемий•Алейников Василий 83'90' (Жамалетдинов Тимур (90') •Куль Руслан•Самойлов Дмитрий•Малахов Артём78' (Сухомлинов Данила (78') •Зинков Вячеслав•Фёдоров Захар84' (Султонов Мухаммад (84')
12 октября.
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