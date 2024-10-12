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Мелбет-Первая лига

«Торпедо» забило 5 мячей «Соколу» и стало новым лидером Первой лиги

12 Октября 2024 • 19:00 Комментировать
Торпедо Москва
5:0
Сокол

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» устроило разгром «Соколу».

Уже на 12-й минуте Боян Роганович с игры навесил к дальнему углу вратарской, оттуда пробил головой Сергей Бородин с отскоком от газона, а Глеб Шевченко не попал головой по мячу, и так зашедшему в правый угол - 1:0. Через три минуты сместился немного с левого фланга Ираклий Манелов и бахнул из-за пределов штрафной площадки опускающимся ударом в правый угол - 2:0. Максим Максимов слева в атаке «Торпедо» отдал передачу коротко Равилю Нетфуллину, тот прострелил, а Владислав Галкин опередил упавшего опекуна и ногой отправил мяч в сетку - 3:0.

В самом начале второго тайма подал Роганович угловой с правого фланга, Максимов с ближней штанги головой продлил мяч дальше, Никита Капленко неудачно подбросил мяч ногой в падении, а Нетфуллин спокойно головой послал его в ближний (правый) угол - 4:0. Вскоре с пенальти Нетфуллин в левый угол отправил мяч, а вратарь угадал направление удара, но сильно не дотянулся - 5:0. Манелов после обыгрыша с партнёром выходил по левой зоне один на один с кипером и с короткого расстояния не переиграл его.

«Торпедо» с четвёртого места рвануло сразу на первое, «Сокол» - лишь в очке над зоной вылета.

Протокол игры  
Торпедо Москва5:0Сокол
(1:0) Бородин Сергей Алексеевич12'  
(2:0) Манелов Ираклий15'  
(3:0) Галкин Владислав26'  
(4:0) Нетфуллин Равиль51'  
(5:0) Нетфуллин Равиль57'  
Ботнарь ВиталийРоганович БоянБородин Сергей АлексеевичДанилкин ЕгорШевченко Глеб 46' (Байтуков Руслан ( 46') Нетфуллин РавильЧурич МариоГорбунов Игорь 60' (Соколов Артём ( 60') Галкин Владислав 59' (Червяков Руслан ( 59') Манелов Ираклий 77' (Шитов Виталий ( 77') Максимов Максим 70' (Корян Аршак ( 70')
Запасные: Кузьмичёв ИванБабурин ЕгорИваньков Александр IIКостин АндрейОрехов АлександрКамара МамадуНасыров Исламжан
Косаревский ПётрИванов Дмитрий IIIЮзепчук РоманЧуриков Иван  62' 67' (Молодцов Артём ( 67') Капленко НикитаПолубояринов ДанилГуз АлександрСасин Дмитрий 61' (Ермолин Роман ( 61') Саадуев Шамиль 60' (Бабаев Владлен ( 60') Максименко АртёмСамко Владислав 77' (Дудиев Аслан ( 77')
Запасные: Шпитальный ВладиславСиняк АнтонКрайков Тимур
12 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Сокол

Новости по матчу

Сегодня, 12 Октября
19:00
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08 Октября
20:37
Бесплатная ставка и прогноз на матч Торпедо – Сокол Мелбет-Первой лиги – 12 октября 2024
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