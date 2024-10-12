«Торпедо» забило 5 мячей «Соколу» и стало новым лидером Первой лиги

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги «Торпедо» устроило разгром «Соколу».

Уже на 12-й минуте Боян Роганович с игры навесил к дальнему углу вратарской, оттуда пробил головой Сергей Бородин с отскоком от газона, а Глеб Шевченко не попал головой по мячу, и так зашедшему в правый угол - 1:0. Через три минуты сместился немного с левого фланга Ираклий Манелов и бахнул из-за пределов штрафной площадки опускающимся ударом в правый угол - 2:0. Максим Максимов слева в атаке «Торпедо» отдал передачу коротко Равилю Нетфуллину, тот прострелил, а Владислав Галкин опередил упавшего опекуна и ногой отправил мяч в сетку - 3:0.

В самом начале второго тайма подал Роганович угловой с правого фланга, Максимов с ближней штанги головой продлил мяч дальше, Никита Капленко неудачно подбросил мяч ногой в падении, а Нетфуллин спокойно головой послал его в ближний (правый) угол - 4:0. Вскоре с пенальти Нетфуллин в левый угол отправил мяч, а вратарь угадал направление удара, но сильно не дотянулся - 5:0. Манелов после обыгрыша с партнёром выходил по левой зоне один на один с кипером и с короткого расстояния не переиграл его.

«Торпедо» с четвёртого места рвануло сразу на первое, «Сокол» - лишь в очке над зоной вылета.