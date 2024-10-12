Курьёзный гол позволил «Уралу» разобраться с «Тюменью»

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги «Урал» принимал «Тюмень» и имел приличный перевес.

Уже на первых секундах Лео Гогличидзе выполнил подачу с левого фланга в район дальней штанги, Андрей Егорычев пробил головой, а голкипер отразил мяч в сторону. Егор Мосин пробивал с левого фланга и попал в сетку с внешней стороны. У гостей Артём Кулишев выбирался один на один с вратарём «Урала», но нанёс такой низовой удар, что отразил мяч голкипер. На 30-й минуте с левого фланга Егор Мосин осуществил доставку к чужим воротам, Мартин Секулич мяча не коснулся, а вратарь дезориентировался и пропустил мяч в дальний угол - 1:0.

После перерыва Гогличидзе из-за пределов штрафной на совесть бил по воротам, кипер сложился и отбил мяч. Максим Храмцов теперь оказался в роли последнего защитника, поскользнулся и выложил мяч на Артура Юсупова, который оказался один на линии вратарской - не ждал такого подарка Артур, поэтому пробил во вратаря.

«Урал» добился важной победы и делит второе место в онлайн-таблице. Соперник - безнадежно последний.