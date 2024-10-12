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Мелбет-Первая лига

Курьёзный гол позволил «Уралу» разобраться с «Тюменью»

12 Октября 2024 • 17:54 Комментировать
Урал
1:0
Тюмень
окончен

В 14-м туре Мелбет-Первой лиги «Урал» принимал «Тюмень» и имел приличный перевес.

Уже на первых секундах Лео Гогличидзе выполнил подачу с левого фланга в район дальней штанги, Андрей Егорычев пробил головой, а голкипер отразил мяч в сторону. Егор Мосин пробивал с левого фланга и попал в сетку с внешней стороны. У гостей Артём Кулишев выбирался один на один с вратарём «Урала», но нанёс такой низовой удар, что отразил мяч голкипер. На 30-й минуте с левого фланга Егор Мосин осуществил доставку к чужим воротам, Мартин Секулич мяча не коснулся, а вратарь дезориентировался и пропустил мяч в дальний угол - 1:0.

После перерыва Гогличидзе из-за пределов штрафной на совесть бил по воротам, кипер сложился и отбил мяч. Максим Храмцов теперь оказался в роли последнего защитника, поскользнулся и выложил мяч на Артура Юсупова, который оказался один на линии вратарской - не ждал такого подарка Артур, поэтому пробил во вратаря.

«Урал» добился важной победы и делит второе место в онлайн-таблице. Соперник - безнадежно последний.

Протокол игры  
Урал1:0Тюмень
(1:0) Мосин Егор30'  
Мамин АлексейМаргасов ТимофейМосин Егор 64' (Ишков Илья ( 64') Филипенко ЕгорГогличидзе ЛеоБегич Сильвие  72'Сунгатулин ФанильМишкич Даниел  44' 83' (Аюпов Тимур ( 83') Егорычев АндрейЮсупов Артур 90' (Чудин Иван ( 90') Секулич Мартин
Запасные: Итало VIПорохов ИльяАрапов ДмитрийМалькевич ВладиславЭрик БикфалвиМамин АртёмМорозов НикитаБевеев МингиянЖелезнов Юрий
Гошев ЕвгенийПоройков Станислав 61' (Марьянов Андрей ( 61') Храмцов Максим  27'Шавлохов ДавидПетров МихаилБем АлександрКулишев Артём 72' (Мокаев Ислам ( 72') Савинов Андрей 61' (Карпов Данил ( 61') Клёнкин ДанилКоротаев АлександрКенфак Оливье 72' (Купцов Дмитрий ( 72')
Запасные: Крицюк СтаниславВоропаев АртёмКалугин НикитаКосарев КириллТкачук ДенисПетухов ИльяТалалай Денис
12 октября.
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Евро-Футбол.Ру,
Урал Тюмень

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Надёжная ставка и прогноз на матч Урал – Тюмень Мелбет-Первой лиги – 12 октября 2024
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