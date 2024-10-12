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Мелбет-Первая лига

«Черноморец» оформил разгром в гостях у «Уфы»

12 Октября 2024 • 13:56 Комментировать
Уфа
0:3
Черноморец Нв

В субботу в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги играли «Уфа» и «Черноморец». Команда из Новороссийская была фаворитом, а удаление в составе уфимцев уже на 26-й минуте при счёте 0:1 ещё сильнее сместило расстановку сил в пользу гостей. В итоге «моряки» победили крупно – с результатом 3:0. Авторами голов стали Акбашев (дубль) и Гурченко.  

На текущий момент «Черноморец» располагается на второй позиции в турнирной таблице первенства. В 14 играх «моряки» набрали 23 очка (семь побед, две ничьи, пять поражений). «Уфа», в свою очередь, занимает предпоследнее, 17-е место в таблице с 11 баллами (две победы, пять ничьих, семь поражений).

Протокол игры  
Уфа0:3Черноморец Нв
  23'Акбашев Роман (0:1)
  42'Гурченко Даниил (0:2)
  70'Акбашев Роман (0:3)
Чернов АлексейКарпов ВадимКутин Денис   78' (Теняев Александр (   78' ) Корнюшин ДаниилГуренко АртёмСтоцкий Дмитрий   79' (Муллин Камиль (   79' ) Анисимов Андрей   79' (Гараев Виктор (   79' ) Исаев Шамиль   9'   46' (Гыстаров Расул (   46'   85') Адаев Владислав   26' Пасевич РоманЛожкин Владислав   46' (Агеян Мигран (   46' )
Запасные: Захаров ГлебСаитгареев РемМацхарашвили НикитаШаваев АлиханОзманов ДавидПерченок Александр
Фролкин ДаниилМусалов Магомед   76' (Эрнандес Тегес (   76' ) Чичинадзе Анри   45' (Фомин Денис (   45' ) Черов ВасилийГурченко ДаниилИванов Егор   63' (Кротов Вячеслав (   63' ) Акбашев Роман   76' (Безчаснюк Александр (   76' ) Ланин ОлегФищенко РусланЕнин ИванУридия Мераби   76' (Никифоров Никита (   76' )
Запасные: Антонов АнтонКумбурович НиколаРебров Дмитрий
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Евро-Футбол.Ру,
Черноморец Новороссийск Уфа

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Актуальная ставка и прогноз на матч Уфа – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 12 октября 2024
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