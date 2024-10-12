«Черноморец» оформил разгром в гостях у «Уфы»

В субботу в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги играли «Уфа» и «Черноморец». Команда из Новороссийская была фаворитом, а удаление в составе уфимцев уже на 26-й минуте при счёте 0:1 ещё сильнее сместило расстановку сил в пользу гостей. В итоге «моряки» победили крупно – с результатом 3:0. Авторами голов стали Акбашев (дубль) и Гурченко.
На текущий момент «Черноморец» располагается на второй позиции в турнирной таблице первенства. В 14 играх «моряки» набрали 23 очка (семь побед, две ничьи, пять поражений). «Уфа», в свою очередь, занимает предпоследнее, 17-е место в таблице с 11 баллами (две победы, пять ничьих, семь поражений).
Протокол игры
|23'Акбашев Роман (0:1)
|42'Гурченко Даниил (0:2)
|70'Акбашев Роман (0:3)
Чернов Алексей•Карпов Вадим•Кутин Денис 78' (Теняев Александр ( 78' ) •Корнюшин Даниил•Гуренко Артём•Стоцкий Дмитрий 79' (Муллин Камиль ( 79' ) •Анисимов Андрей 79' (Гараев Виктор ( 79' ) •Исаев Шамиль 9' 46' (Гыстаров Расул ( 46' 85') •Адаев Владислав 26' •Пасевич Роман•Ложкин Владислав 46' (Агеян Мигран ( 46' )
Фролкин Даниил•Мусалов Магомед 76' (Эрнандес Тегес ( 76' ) •Чичинадзе Анри 45' (Фомин Денис ( 45' ) •Черов Василий•Гурченко Даниил•Иванов Егор 63' (Кротов Вячеслав ( 63' ) •Акбашев Роман 76' (Безчаснюк Александр ( 76' ) •Ланин Олег•Фищенко Руслан•Енин Иван•Уридия Мераби 76' (Никифоров Никита ( 76' )
Запасные: Антонов Антон•Кумбурович Никола•Ребров Дмитрий
Сегодня.
Бан пользователя