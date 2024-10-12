«Черноморец» оформил разгром в гостях у «Уфы»

В субботу в рамках 14-го тура Мелбет-Первой лиги играли «Уфа» и «Черноморец». Команда из Новороссийская была фаворитом, а удаление в составе уфимцев уже на 26-й минуте при счёте 0:1 ещё сильнее сместило расстановку сил в пользу гостей. В итоге «моряки» победили крупно – с результатом 3:0. Авторами голов стали Акбашев (дубль) и Гурченко.

На текущий момент «Черноморец» располагается на второй позиции в турнирной таблице первенства. В 14 играх «моряки» набрали 23 очка (семь побед, две ничьи, пять поражений). «Уфа», в свою очередь, занимает предпоследнее, 17-е место в таблице с 11 баллами (две победы, пять ничьих, семь поражений).