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Мелбет-Первая лига

Экс-игрок «Спартака» возглавит «Родину» слухи

08 Октября 2024 • 17:40 Комментировать
Родина Москва
...
Енисей
12.10 20:00

Тренер нападающих московской «Родины» Владимир Бесчастных станет новым главным тренером команды.

По информации Metaratings, официально Бесчастных останется на своей должности, однако он будет руководить командой вместо Филиппа Соколовинского, который был назначен исполняющим обязанности после увольнения Владимира Газзаева.

В нынешнем розыгрыше Мелбет-Первой лиги «Родина» провела 13 матчей, в которых смогла набрать 18 очков. Эти баллы позволяют столичному клубу идти на восьмой позиции в турнирной таблице.

12 октября «Родина» примет на своем поле красноярский «Енисей».

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Евро-Футбол.Ру,
Владимир Бесчастных Родина Москва

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РОДИНА МОСКВА ЕНИСЕЙ
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