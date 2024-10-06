«Балтика» не сумела взломать оборону «Нефтехимика»

«Балтика» играла против «Нефтехимика» в 13-м туре Мелбет-Первой лиги.
В середине первого тайма хозяева имели супершансы. Амир Мохаммад дважды бил по воротам с близкого расстояния, и голкипер каждый раз выручал. Кевин Андраде точно навесил к вратарской гостей, а Сергей Пряхин по дуге головой пробил в перекладину.
После корнера Илья Петров в центре штрафной атаковал в левый нижний угол, и защитник подстраховал голкипера у ленточки. Лучший момент у гостей не использовал Максим Петров - удар с левого угла штрафной в дальний угол был минимально неточным.
0:0 здесь. «Балтика» идет четвертой, соперник делит восьмое место.
Протокол игры
Бориско Максим•Андраде Кевин•Гассама Натан•Мохаммад Амир•Варатынов Сергей•Аппаев Хызыр57' (Ковалёв Юрий (57') •Саусь Владислав80' (Аванесян Тигран (80') •Мендель Андрей• 61'Петров Илья80' (Титков Николай (80') •Пряхин Сергей57' (Эльдарушев Абу-Саид (57') •Лисакович Виталий57' (Фернандес Алекс II (57')
Янович Никита•Шоркин Максим•Толстопятов Николай• 65'Кахидзе Александр•Валиахметов Эдуард•Ситдиков Марат•Морозов Кирилл•Джамилов Султан89' (Алиев Саид (89') •Емельянов Данила83' (Денисов Роман (83') •Петров Максим Вячеславович•Шильцов Константин83' (Родин Даниил (83')
06 октября.
Бан пользователя