«Балтика» не сумела взломать оборону «Нефтехимика»

«Балтика» играла против «Нефтехимика» в 13-м туре Мелбет-Первой лиги.

В середине первого тайма хозяева имели супершансы. Амир Мохаммад дважды бил по воротам с близкого расстояния, и голкипер каждый раз выручал. Кевин Андраде точно навесил к вратарской гостей, а Сергей Пряхин по дуге головой пробил в перекладину.

После корнера Илья Петров в центре штрафной атаковал в левый нижний угол, и защитник подстраховал голкипера у ленточки. Лучший момент у гостей не использовал Максим Петров - удар с левого угла штрафной в дальний угол был минимально неточным.

0:0 здесь. «Балтика» идет четвертой, соперник делит восьмое место.