«Сочи» забил 5 голов конкурентам из «Чайки»

В матче 13-го тура Мелбет-Первой лиги «Сочи» и «Чайка» бились за право выйти на пятое место в лиге. Уже на пятой минуте хозяева забили победный гол - как-то легко Владимир Писарский ушёл от опекуна и головой пробил в правый нижний угол после кросса. В конце тайма похожая ситуация после подачи Руслана Барта на Мартина Крамарича, который с нескольких метров не имел права промахнуться - 2:0.

В концовке за пять минут «Сочи» довел счет до неприличного. После прострела Кирилла Кравцова и рикошета Павел Мелёшин в упор головой отправил мяч в пустую часть ворот. Крамарич откатил под выстрел Руслана Магаля с левого края штрафной в дальний угол - 4:0. Кравцов справа убежал к воротам и с острого угла перебросил голкипера.

5:0, «Сочи» делит пятое место, противник - восьмое.